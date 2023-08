ÖMER ÜRÜNDÜL

Sahanın yıldızı Szymanski!

F.Bahçe, dün geceki farklı galibiyetle rövanş için çok büyük avantaj sağladı. Ancak ben her zaman şunu söylerim; önemli bir galibiyet de alsan ileriki zamanlarda başarılı olmak için yanlışları tespit etmeyi ihmal etmeyeceksin! F.Bahçe çok olumsuz bir ilk yarı sergiledi. Bunun en önemli nedeni İsmail Kartal'ın yanlış takım tertibiydi. Bir de Twente, F.Bahçe'nin bugüne kadar ki oynadığı rakiplerden bir gömlek üstün olunca maçın zorluk derecesi arttı. F.Bahçe yenik duruma düştü. Ardından İrfan Can aynı pozisyonunun devamında üst üste kurtarış yapmasa fark ikiye çıkacaktı. Oosterwolde'nin sürpriz kafa golü hem skora dengeyi getirdi hem de seyirciyi rahatlattı. Sonra da Twenteli oyuncu VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart görünce F.Bahçe'nin işi kolaylaştı. İsmail Kartal, ikinci yarıya çok doğru 2 değişiklikle başlayarak ilk yarıda tıkanmış olan sağ kulvarı aktif hale getirdi. Kent ve Mert Müldür'ün yerine Osayi ve İrfan Can'ı aldı. 10 kişilik rakibi baskı altına alındı. Tempo yükseldi. Ve arka arkaya gollerle F.Bahçe farka gitti. Sahanın yıldızı Szymanski'ydi. Ferdi her zamanki gibi bitmeyen bir enerji ile oynadı. Kaliteli Fred'in fizik gücünü yükseltmesi lazım. Samuel Osayi çok iyi oynarken İrfan Can da moral depoladı. Gelelim F.Bahçe'nin neden ilk yarıda 11'e 11'de kötü oynamasına; bir defa Batshuayi sırtı dönük oynamayı bilmiyor. Dzeko'nun golcülüğünün yanındaki en büyük özelliği sistemi işleten varyasyonları. Kent ise arkasında Mert Müldür ile hiç oynamamış. Bunlar hep handikaptı. İsmail Kartal'a en önemli tavsiyem bilhassa kritik maçlarda defans bloğuyla oynamayacaksın.

