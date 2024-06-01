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İstanbul'da endişe verici görüntüler! Gören tedirgin oldu, kimse ne olduğuna anlam veremedi | Uzmanlardan açıklama

İstanbul'da denizi görenler dönüp bir kez daha baktı. Bakanların anlam veremediği görüntüler birçok noktada görüldü. Vatandaşlar ise uzun yıllar önce de bu görüntüyle karşılaştıklarını ancak ne olduğunu bilmediklerini söyledi. Dron ile görüntülenen denizin büründüğü hale ilişkin uzmanlardan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 01.06.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 19:16
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İstanbul’da endişe verici görüntüler! Gören tedirgin oldu, kimse ne olduğuna anlam veremedi | Uzmanlardan açıklama

Büyükçekmece'de son günlerde havaların ısınmasının ardından deniz kıyısında ve açıklarında suyun rengi değişti. Değişime alg patlaması olarak adlandırılan sudaki yosun yoğunluğundaki artışın neden olduğu öğrenildi.

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İstanbul’da endişe verici görüntüler! Gören tedirgin oldu, kimse ne olduğuna anlam veremedi | Uzmanlardan açıklama

Sahilde yürüyüş yapan Bayram Boyraz isimli bir vatandaş zaman zaman algleri gördüklerini söyleyerek, "Bazen rast geliyorum. İsminin ne olduğunu tam bilmiyorum ama zaman zaman deniz renginde değişiklik görüyoruz. Denize girmiyoruz görünce" dedi

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İstanbul’da endişe verici görüntüler! Gören tedirgin oldu, kimse ne olduğuna anlam veremedi | Uzmanlardan açıklama

Yıllar öncede benzer görüntülere rastladığını ifade eden bir vatandaş ise "Ne olduğunu bilmiyoruz ama görünce denize girmiyoruz" diye konuştu.

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İstanbul’da endişe verici görüntüler! Gören tedirgin oldu, kimse ne olduğuna anlam veremedi | Uzmanlardan açıklama

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi

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İstanbul’da endişe verici görüntüler! Gören tedirgin oldu, kimse ne olduğuna anlam veremedi | Uzmanlardan açıklama

Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti