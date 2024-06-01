İstanbul'da endişe verici görüntüler! Gören tedirgin oldu, kimse ne olduğuna anlam veremedi | Uzmanlardan açıklama

İstanbul'da denizi görenler dönüp bir kez daha baktı. Bakanların anlam veremediği görüntüler birçok noktada görüldü. Vatandaşlar ise uzun yıllar önce de bu görüntüyle karşılaştıklarını ancak ne olduğunu bilmediklerini söyledi. Dron ile görüntülenen denizin büründüğü hale ilişkin uzmanlardan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 01.06.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 19:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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