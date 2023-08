ÖMER ÜRÜNDÜL

Jesus’un hatalarına düşmesin!

Fenerbahçe maça tutuk başladı. 20. dakikaya kadar Maribor ayağa paslarla Fenerbahçe'nin 18'ine arka arkaya hücum yaptı. 20. dakikadan sonra Fenerbahçe tempo ve presi arttırdı ve oyunu tamamen kontrolüne alıp karşı alana yıktı. Ama beklenen gol ilk yarıda gelmedi. İkinci devre baskı daha da yoğunlaştı. Szymanski'nin oyuna girmesi ve Tadic'in gerçek yeri olan sol öne geçmesi atakları daha etkili hale getirdi ve ardından 2 gol geldi. Farkın artması beklenirken bu devrede ilk atağını yapan Maribor golü buldu. Ama son dakikadaki penaltıyla rövanş için istenen skor elde edilmiş oldu. Tabii her istenilen sonuçtan sonra mutlaka bazı konulara dikkat etmek lazım. Örneğin Fenerbahçe üstün oynarken, 2 farkla öne geçmişken az kalsın Maribor 2-2'yi de buluyordu. İsmail Kartal'ın bana göre yaptığı bir yanlış var. Son senesini fiziki açıdan çok yetersiz geçiren İrfan Can dün gece çok gayretliydi ama İsmail hoca onu oyunda fazla tuttu ve sonunda adelesi attı. Fenerbahçe takımında fizik olarak 4 isim ön plana çıktı. Szymanski, İsmail Yüksek, Osayi Samuel ve her zamanki gibi değişmez isim Ferdi. İsmail Kartal'a birkaç önerim var; Jesus'un yaptığı hatalara düşmeyip ivedilikle kadro istikranı sağlamalı. Tadic'i aynı Ajax'ta olduğu gibi sol ön dışında başka yerde görevlendirmemeli. Yine Jesus'un yaptığı gibi takımın pres dinamosu İsmail'i harcamamalı.

