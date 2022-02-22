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Haberler Ömer Üründül Gomis G.Saray’ın havasını değiştirdi
ÖMER ÜRÜNDÜL
Gomis G.Saray’ın havasını değiştirdi

Gomis G.Saray’ın havasını değiştirdi

22.02.2022, Salı
Galatasaray'ın genel performansını göz önüne aldığımızda zor deplasmanda iyi bir performans sergilemesi beklenemezdi. Ancak maç başında duran toptan buldukları gol, takımın direnç kazanması için önemliydi. Bundan sonra Göztepe'nin 2. devrede öne geçtiği dakikaya kadar Galatasaray sahada yoktu. Yoğun baskı altında kaldılar. Bu uzun sürede risk alan rakipleri karşısında tek kontratak girişimini dahi işlerliğe koyamadılar. Ama Gomis'le birlikte Galatasaray'ın havası değişti. Fizik olarak hazır olmasa bile lider özelliğiyle, hırsıyla ve önemli santrfor özellikleriyle takımın havasını değiştirdi.
Son bölümde G.Saray skor dezavantajına rağmen yoğun bir baskı kurdu. Sonuçta 2 penaltıyla maçı çevirip korkulu rüyadan uyandı. Bir lider oyuncunun takımın çehresini nasıl değiştirdiğini gördük.
Göztepe hırslıydı, mücadele etti ama kötü bir futbol sergiledi. Yenik durumdan 2 penaltı golüyle öne geçtiler. Baskılı oldukları bu uzun sürede penaltılar dışında net pozisyonları yok. Takımın büyük ümidi Halil Akbunar, futbolu yeni öğreniyor gibiydi. Ben Göztepe'de 2 kişiyi ön plana çıkartıyorum. Yüreğiyle oynayan Atınç Nukan ve koşan, akıllı futbol oynayan Obinna. Dün gecenin en ilginç olayı 4 penaltının da yapan isimler tarafından adeta hediye edilmesiydi. Benim dün geceki kahramanım ise VAR hakemi Mete Kalkavan'dır.
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