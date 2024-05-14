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Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...

Çankırı'nın zengin tarihi ve kültürel mirasının keşfedilmesini sağlayacak olan Turistik Tuz Ekspresi, 18 Mayıs'ta Ankara'dan ilk seferine çıkıyor. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere yönelik düzenlenen bu özel tren yolculuğu, Çankırı'nın benzersiz güzelliklerini keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Peki Tuz Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:30
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Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...

Ankara'dan kalkacak olan Turistik Tuz Ekspresi, hafta sonları seyahat severlere yönelik günübirlik turlar sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, bu özel tren Çankırı'nın zengin tarihini ve kültürünü keşfetme fırsatı sunacak. İşte Turistik Tuz Ekspresi ile ilgili sefer ve bilet bilgileri...

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Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...

Tarihin Raylar Üzerindeki Yolculuğu

Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi ve KUZKA işbirliği ile hayata geçirilen Turistik Tuz Ekspresi, 90 yıl öncesine dayanan Tenezzüh Treni seferlerinin modern bir devamı olarak planlandı.

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Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...

18 Mayıs 2024'te başlayacak ilk seferle yolcular, Ankara Garı'ndan sabah 07.50'de hareket ederek Çankırı'nın tarihini, doğal güzelliklerini ve yerel lezzetlerini deneyimleme şansı bulacaklar.

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Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...

Çankırı'nın Keşfi ve Turistik Cazibesi

Turistik Tuz Ekspresi, Çankırı'nın tarih kokan sokaklarına, büyüleyici Yer Altı Tuz Şehrine, butik müzelere ve yöresel tatlarına yolculuk yapacak.

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Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...

Tren yaklaşık 250 yolcu kapasitesiyle, günübirlik bir macera sunuyor. Yolculuk aynı gün içinde akşam saat 19.40'ta Ankara'ya dönüş ile sona erecek.