Tuz Ekspresi güzergahı ve rota bilgileri | Tuz Ekspresi yolculukları ne zaman başlıyor? İşte ilk sefer ve bilet bilgileri...

Çankırı'nın zengin tarihi ve kültürel mirasının keşfedilmesini sağlayacak olan Turistik Tuz Ekspresi, 18 Mayıs'ta Ankara'dan ilk seferine çıkıyor. Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere yönelik düzenlenen bu özel tren yolculuğu, Çankırı'nın benzersiz güzelliklerini keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Peki Tuz Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?