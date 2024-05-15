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Bursa'daki aile katliamında kan donduran detay! Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj

Bursa'da 67 yaşındaki annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner'i tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Adem Ergüner'in olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner'e, 'Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam' diye mesaj attığı ortaya çıktı.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:46
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Bursa’daki aile katliamında kan donduran detay! Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj

Olay, 27 Ocak 2023'te saat 15.00 sıralarında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl'deyken 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi. Ancak evin yapılmadığını gören Adem Ergüner, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi.

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Bursa’daki aile katliamında kan donduran detay! Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj

Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Ergüner'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile buluşma noktasına gitti. Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Ergüner, tutuklandı.

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Bursa’daki aile katliamında kan donduran detay! Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj

'YAŞADIĞIM TRAVMALAR, BU SONUCA NEDEN OLDU'

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında 'üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme' ve 'tehdit' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Adem Ergüner, duruşmalardaki ifadesinde, çocukluğundan bu yana yaşadığı travmaların, bu sonuca neden olduğunu söyledi. Birkaç yıl önce ağabeyi Mehmet Ergüner ile ev yapması karşılığında anlaştıklarını belirten Ergüner, "Mehmet'e 175 bin lirayı peşin verdim. Diğer yarısını da sonra verecektim. Bana evi, 1 yılda teslim edeceğini söyledi. Tayin vaktim yaklaşınca evi sordum ama yapmayacağını söyledi. Ben de haklı olarak paramı geri istedim. Onu da vermeyeceğini söyleyerek, bana küfürler savurdu" dedi.

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Bursa’daki aile katliamında kan donduran detay! Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj
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Bursa’daki aile katliamında kan donduran detay! Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj

'AĞABEYİMİN TEK GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM'

Yarıyıl tatilinde eşinin ailesini ziyaret etmek için Eskişehir'e geldiklerini söyleyen Adem Ergüner, parasını almak için de Bursa'ya gitmeye karar verdiğini belirterek şunları söyledi: