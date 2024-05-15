15 Mayıs 2024, Çarşamba
Bursa'daki aile katliamında kan donduran detay! Cinayetten önce dehşete düşüren mesaj
Bursa'da 67 yaşındaki annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner'i tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Adem Ergüner'in olay günü ağabeyi Mehmet Ergüner'e, 'Üstünüze kusacağım, kanınızı içsem doymam' diye mesaj attığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:46
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14