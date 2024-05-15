15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Osmanlı'dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...

Osmanlı'dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...

Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında yüzyıllar boyunca süregelen gerilimler, 1788 yılında Şebeş Savaşı ile zirveye ulaştı. Bu dönem, iki imparatorluk arasında yoğun bir güç mücadelesine sahne oldu ve bu çatışmalardan biri olan Şebeş Savaşı, tarihin en ilginç olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 12:01
  • 1
  • 8
Osmanlı’dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...

Tarih boyunca birçok ilginç savaşa tanıklık etmiş olsa da, hiçbiri tek bir Osmanlı askerinin bile burnunun kanamadan kazandığı Şebeş Savaşı kadar garip değildi. 1788 yılında gerçekleşen bu savaş, tarih kitaplarında yer alan en tuhaf çatışmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Şebeş Savaşı'nın eşsizliği, savaşın seyrini belirleyen ilginç koşullar ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların absürt boyutuyla şekilleniyor.

  • 2
  • 8
Osmanlı’dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...

Bir Yanlış Anlaşılmanın Tarihi Sonuçları

Osmanlı Devleti, 1787 yılında Kırım'ı geri almak amacıyla Rusya'ya savaş açtı ve bu durum Avusturya'nın da savaşa dahil olmasıyla iki cepheli bir çatışmaya dönüştü.

  • 3
  • 8
Osmanlı’dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...

Şebeş Savaşı, bu büyük çatışmanın bir parçası olarak 1788 yılında meydana geldi.

  • 4
  • 8
Osmanlı’dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...

Avusturya'nın Kendi Kendini Yenilmesi

Şebeş Savaşı, herhangi bir gerçek çatışma yaşanmaksızın sonuçlandı. Avusturya ordusunda meydana gelen bir kargaşa ve yanlış anlamalar sonucu, askerler kendi aralarında çatışmaya başladı.

  • 5
  • 8
Osmanlı’dan tarihi zafer! Ordu kolunu dahi kıpırdatmadan bir anda...

Bu iç çatışma, büyük kayıplara yol açtı ve Osmanlı ordusunun müdahalesi olmaksızın bir zafer kazanılmasını sağladı.