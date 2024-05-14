İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre, imalat sektöründe iş gücü ihtiyacının en fazla olduğu belirlendi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, işverenlerden gelen geri bildirimlere dayanarak gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü gibi alanlar öne çıkıyor. Peki en çok aranan meslekler hangileri? İşte ihtiyacın en çok olduğu o meslekler...