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İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), son verilerle en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekleri açıkladı. Özellikle tekstil, makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde ara eleman açığının bulunduğu belirtildi. İş arayanlar için önemli bir rehber niteliği taşıyan bu veriler, işgücü piyasasındaki güncel eğilimleri yansıtıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:45
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İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre, imalat sektöründe iş gücü ihtiyacının en fazla olduğu belirlendi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, işverenlerden gelen geri bildirimlere dayanarak gelecek 10 yılda öne çıkması beklenen meslekler arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı, bilişim uzmanı, inşaat mühendisi, pazarlama uzmanı, dil ve konuşma terapisti ve CNC operatörü gibi alanlar öne çıkıyor. Peki en çok aranan meslekler hangileri? İşte ihtiyacın en çok olduğu o meslekler...

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İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli

Makineci (Dikiş)

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İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli

Garson

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İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli

Satış Danışmanı

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İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli

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