14 Mayıs 2024, Salı
İŞKUR en çok aranan meslekleri listelendi! İlkokul mezunu olmanız yeterli
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), son verilerle en çok aranan ve kolay iş bulunan meslekleri açıkladı. Özellikle tekstil, makine, inşaat ve imalat gibi sektörlerde ara eleman açığının bulunduğu belirtildi. İş arayanlar için önemli bir rehber niteliği taşıyan bu veriler, işgücü piyasasındaki güncel eğilimleri yansıtıyor.
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:45
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