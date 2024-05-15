15 Mayıs 2024, Çarşamba
Ayten Gökçer'e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı
"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da aralarında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 15:49
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