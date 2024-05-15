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Ayten Gökçer'e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da aralarında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 15:49
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Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Yılan Hikayesi dizisinde canlandırdığı Belgin karakteriyle hafızalara kazınan duayen sanatçı Ayten Gökçer bugün, son yolculuğuna uğurlandı.

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Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Zerrin Tekindor, Gülenay Kalkan ve Ahmet Uğurlu'nun yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.

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Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sanat camiası için acı bir gün olduğunu belirterek, "Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Ayten Hanım küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir isimdi. Aslında baleyle başlayıp, sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız.

Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyazperde de sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştır. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı unvanını da alan çok başarılı bir oyuncu ve yine 1992'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

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Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

KIZI TAZİYELERİ KABUL ETTİ!

Taziyeleri kabul eden, sanatçının kızı Aslı Gökçer Oba, şunları kaydetti: "Annem hem meslek hem de özel hayatında, 'Hep çok sevdim, çok sevildim.' dedi. 'O yüzden bir gün bana bir şey olursa sakın üzülmeyin. En çok o zaman ben üzülürüm.' demişti. Bütün sevenlerinden ricam üzülmeyin. Onun güzel günlerini, başarılarını, hepimizin hayatına dokunduğu noktaları kutlayalım."

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Ayten Gökçer’e veda! Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Işıl Yücesoy da arkadaşı Gökçer'i tarif etmenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bunca yıl zirvede kalmış, bunca yıl hayatını yalnız ve yalnız tiyatroya adamış. Bütün bunlar bir kenara, çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaştı. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.