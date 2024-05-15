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Haberler Galeri Çatır çatır eriten Hazal Kaya diyeti! 2 çocuk sonrası 36 bedene jet hızıyla indi: Tek yaptığı...

Çatır çatır eriten Hazal Kaya diyeti! 2 çocuk sonrası 36 bedene jet hızıyla indi: Tek yaptığı...

Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye gibi projelerde bulunarak adından sıklıkla söz ettirdi. Ancak sadece oyunculuğuyla değil fit ve sağlıklı bir görünümüyle de dikkat çekiyor. Fazla kilolarından kurtulmasıyla adından söz ettiren Kaya, sosyal medya hesaplarından paylaştığı deneyimlerle takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun zayıflama sırrı ise merak konusu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 14:23
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Çatır çatır eriten Hazal Kaya diyeti! 2 çocuk sonrası 36 bedene jet hızıyla indi: Tek yaptığı...

Hazal Kaya, son zamanlarda fazla kilolarından hızlı bir şekilde kurtulmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, zayıflama süreciyle ilgili merak uyandıran detayları paylaşarak takipçilerini şaşırtıyor. Herhangi bir diyet programı uygulamadığını belirten Kaya, hayatından sadece 2 besini çıkararak kilo verdiğini açıklıyor. Peki, Hazal Kaya'nın zayıflama sırrı nedir?

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Çatır çatır eriten Hazal Kaya diyeti! 2 çocuk sonrası 36 bedene jet hızıyla indi: Tek yaptığı...

Hazal Kaya, Sağlıklı Beslenmeyle Zayıfladı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son zamanlarda hızlı bir şekilde kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kaya, zayıflama süreciyle ilgili gelen soruları samimiyetle yanıtlıyor ve sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapıyor.

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Çatır çatır eriten Hazal Kaya diyeti! 2 çocuk sonrası 36 bedene jet hızıyla indi: Tek yaptığı...

Klasik sağlıklı beslenme prensiplerine sadık kaldığını belirten oyuncu, arada meyve ve sebze suyu içerek beslenme düzenini destekliyor. Ancak, detoks veya diyet gibi yoğun programlara başvurmadığını ifade ediyor.

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Çatır çatır eriten Hazal Kaya diyeti! 2 çocuk sonrası 36 bedene jet hızıyla indi: Tek yaptığı...

Özel Çaba Gerektirmiyor:

Kaya, hızlı kilo vermek için özel bir çaba harcamadığını ve sağlıklı beslenmeyi önemsediğini vurguluyor.

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Çatır çatır eriten Hazal Kaya diyeti! 2 çocuk sonrası 36 bedene jet hızıyla indi: Tek yaptığı...

Özellikle hipoglisemi rahatsızlığı nedeniyle beslenmesine dikkat etmek zorunda olan oyuncu, şeker, un ve unlu gıdaları hayatından çıkararak kilo verme sürecini yönetiyor.