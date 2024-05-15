Çatır çatır eriten Hazal Kaya diyeti! 2 çocuk sonrası 36 bedene jet hızıyla indi: Tek yaptığı...

Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu, Bizim Hikaye gibi projelerde bulunarak adından sıklıkla söz ettirdi. Ancak sadece oyunculuğuyla değil fit ve sağlıklı bir görünümüyle de dikkat çekiyor. Fazla kilolarından kurtulmasıyla adından söz ettiren Kaya, sosyal medya hesaplarından paylaştığı deneyimlerle takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun zayıflama sırrı ise merak konusu.