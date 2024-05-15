BİLSEM sınav giriş belgesi sorgulama 2024 | BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nereden alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM sınav takvimi, heyecanla beklenen bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu yılın özel bir dönemine denk gelen sınavlar, bilim ve sanat merkezlerine katılmak isteyen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrenciler, ikinci aşamaya geçerek heyecan verici bir sürecin içine adım attılar. Peki BİLSEM sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?