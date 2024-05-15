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6'nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?

Deprem uzmanı Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir fayı'na dikkat çekerek önemli bir deprem uyarısında bulundu. İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fay bulunduğunu belirten Sümer, İzmir'in son büyük depremini 1688 yılında yaşadığını ancak bu depremin hangi fayda meydana geldiğini bilmediklerini ifade etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:16
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6’nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?

İzmir'de 15 Mayıs Çarşamba sabah 7.50'den sonra art arda depremler meydana geldi.

Artçı sallantıların ardından İzmir Fayı merak konusu oldu. Konuya ilişkin daha öncesinde açıklamalarda bulunun DAUM Müdürü Ökmen Sümer'den İzmir fayına ilişkin önemli açıklamalar haberimizde...

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6’nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?

Karada ve Denizdeki Fayların Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir'i etkileme olasılığı bulunan karada ve denizdeki fayların etkisiyle ilgili bilgi verdi.

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6’nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?

Son 20 yıllık sürece değinen Sümer, "Sadece İzmir özelinde değil, Ege yani Türkiye'nin batı kıyılarında 2002 ve 2004'te başlayan bir süreç var. Gökova Körfezi'nde bir deprem fırtınasıyla başlayarak, 2017'de Bodrum'da sürüp 2020'de İzmir depremi ve 2022'de Buca depremleriyle kuzeye taşınan bir hareketlilik söz konusu" dedi.

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6’nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?

Stres Artışı ve Tehlikeli Faylar

Sümer, bu hareketliliğin kuzeydeki faylar üzerindeki stresi artırdığını belirterek, "Bu durumdan her fay, eşit miktarda etkilenecek anlamına gelmiyor" diye konuştu.

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6’nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, hangi fayların nasıl etkilendiğini yaptıkları çalışmalarla ortaya çıkardıklarını vurgulayan Sümer, İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fay olduğunu belirtti.