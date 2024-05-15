15 Mayıs 2024, Çarşamba
6'nın üzerinde deprem gerçekleşebilir! Uzman isim peş peşe sıraladı: 2 farklı senaryo... Peki ne zaman ve hangi büyüklükte olacak?
Deprem uzmanı Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir fayı'na dikkat çekerek önemli bir deprem uyarısında bulundu. İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fay bulunduğunu belirten Sümer, İzmir'in son büyük depremini 1688 yılında yaşadığını ancak bu depremin hangi fayda meydana geldiğini bilmediklerini ifade etti.
Giriş Tarihi: 15.05.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 09:16
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