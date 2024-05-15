İbn-i Sina'nın yüzyıllık şifa reçetesi: Diz ağrılarını 1 gecede geçiriyor! Bu yağı sürün ve bekleyin...

Tıbbın öncülerinden ve bilgeliklerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Modern tıbbın gelişmesinden yüzyıllar önce yaşamış olan İbn-i Sina'nın bu önerisi, diz ağrısı çekenler için umut olabilir. Mutfaklarda yemeklere lezzet katan ve sağlık alanında da kullanılan bu doğal yağ, eklem ağrılarına iyi geliyormuş. İşte detaylar...