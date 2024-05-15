15 Mayıs 2024, Çarşamba
İbn-i Sina'nın yüzyıllık şifa reçetesi: Diz ağrılarını 1 gecede geçiriyor! Bu yağı sürün ve bekleyin...
Tıbbın öncülerinden ve bilgeliklerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın sağlık reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Modern tıbbın gelişmesinden yüzyıllar önce yaşamış olan İbn-i Sina'nın bu önerisi, diz ağrısı çekenler için umut olabilir. Mutfaklarda yemeklere lezzet katan ve sağlık alanında da kullanılan bu doğal yağ, eklem ağrılarına iyi geliyormuş. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 16:03
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