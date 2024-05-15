Fenerbahçe 2024 başkanlık seçimi hangi tarihte, ne zaman gerçekleşecek? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?

Fenerbahçe Kulübü'nde heyecan dorukta! Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın adaylık açıklamasıyla birlikte başkanlık seçimi tarihi merak konusu oldu. Yıldırım'ın bu hamlesi, kulüp içinde ve taraftarlar arasında büyük bir hareketliliğe neden oldu. Diğer taraftan mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olacağını açıklamasıyla rekabet daha da kızıştı. Peki Fenerbahçe 2024 başkanlık seçimi hangi tarihte?