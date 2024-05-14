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ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay

Son yıllarda, teknoloji haberleri içinde önemli bir yer edinen ChatGPT konusu, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından gerçekleştirilen bahar etkinliğinde de dikkat çekti. OpenAI, etkinlik kapsamında yapay zeka alanındaki son gelişmeleri ve özellikle yeni yapay zeka modeli OpenAI GPT-4o hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, yapay zeka teknolojilerinin geleceği ve potansiyeli hakkında önemli ipuçları veriyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:22
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ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay

OpenAl, yapay zeka konusundaki liderliğini sürdürüyor ve son dönemde duyurduğu OpenAl GPT-4o ile teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırıyor.

OpenAl GPT-4o'nun temel özellikleri arasında daha iyi anlama ve cevaplama yetenekleri, daha doğal dil üretimi, daha geniş bir bilgi tabanına erişim ve daha akıllı öneriler sunma kapasitesi yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların daha doğal ve etkileşimli bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Peki OpenAl GPT-4o'nun özellikleri neler?

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ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay

Yenilikçi Özellikler ve İnsan Gibi Etkileşim

Yapay zeka konusundaki öncü firmalardan biri olan OpenAI, yeni nesil yapay zeka modeli GPT-4o'yu duyurarak teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. GPT-4o'nun yenilikçi özellikleri ve insan gibi etkileşim yeteneği, yapay zeka teknolojilerinde önemli bir ilerleme olarak görülüyor.

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ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay

GPT-4o, metin, ses ve görüntü kombinasyonlarından oluşan girdilere dayanarak son derece doğal çıktılar üretebiliyor. Özellikle cevapların hızı ve doğallığı, bu yeni modelin önceki versiyonlarından önemli bir ayrım noktası oluşturuyor.

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ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay

Gerçek Zamanlı Yardımcı Olarak GPT-4o

En ilgi çekici kullanım alanlarından biri ise GPT-4o'nun gerçek zamanlı yardımcı olarak kullanılması. Örneğin, engelli bireyler için asistanlık yapabilen GPT-4o, kullanıcılara çevredeki manzaraları tarif edebiliyor, yaklaşan taksiler hakkında bilgi verebiliyor ve hatta tarihi yerler hakkında bilgi sağlayabiliyor.

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ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay

Eğlenceli ve Esprili Yanıtlar

OpenAI'nin videolarından birinde, GPT-4o'nun eğlenceli ve esprili yanıtlar verdiği görülüyor. Kullanıcıların sorularına esprili bir dille yanıt veren GPT-4o, sosyal etkinliklerde de rol alarak olayları yorumlama yeteneğini sergiliyor.