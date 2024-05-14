ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay

OpenAl, yapay zeka konusundaki liderliğini sürdürüyor ve son dönemde duyurduğu OpenAl GPT-4o ile teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırıyor.

OpenAl GPT-4o'nun temel özellikleri arasında daha iyi anlama ve cevaplama yetenekleri, daha doğal dil üretimi, daha geniş bir bilgi tabanına erişim ve daha akıllı öneriler sunma kapasitesi yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların daha doğal ve etkileşimli bir deneyim yaşamasını sağlayacak. Peki OpenAl GPT-4o'nun özellikleri neler?