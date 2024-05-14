14 Mayıs 2024, Salı
ChatGPT tüm bildiklerinizi unutturuyor! Yeni dönem başladı: Artık daha kolay
Son yıllarda, teknoloji haberleri içinde önemli bir yer edinen ChatGPT konusu, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından gerçekleştirilen bahar etkinliğinde de dikkat çekti. OpenAI, etkinlik kapsamında yapay zeka alanındaki son gelişmeleri ve özellikle yeni yapay zeka modeli OpenAI GPT-4o hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, yapay zeka teknolojilerinin geleceği ve potansiyeli hakkında önemli ipuçları veriyor.
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:22
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