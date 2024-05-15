15 Mayıs 2024, Çarşamba
Liste yayımlandı! Emekliye 2+1'lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...
Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayını büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Zira, yılın ikinci zam oranı için geri sayım başladı ve üç ayrı formülün etkisiyle maaşlara artış planlanıyor. Nisan ayında yüzde 68.80 olarak açıklanan enflasyonun yanı sıra, Aralık ile Mayıs arasındaki 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Ancak, Temmuz ayında emekliler ve kamu çalışanlarının alacakları zam oranı, bu oranların yanı sıra Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle de şekillenecek. Peki emekliye ne kadar, kaç TL zam gelecek?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:39
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