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Haberler Galeri Liste yayımlandı! Emekliye 2+1'lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...

Liste yayımlandı! Emekliye 2+1'lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayını büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Zira, yılın ikinci zam oranı için geri sayım başladı ve üç ayrı formülün etkisiyle maaşlara artış planlanıyor. Nisan ayında yüzde 68.80 olarak açıklanan enflasyonun yanı sıra, Aralık ile Mayıs arasındaki 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Ancak, Temmuz ayında emekliler ve kamu çalışanlarının alacakları zam oranı, bu oranların yanı sıra Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileriyle de şekillenecek. Peki emekliye ne kadar, kaç TL zam gelecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 06:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:39
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Liste yayımlandı! Emekliye 2+1’lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...

Emekli ve memur, yılın ikinci zam oranını heyecanla bekliyor. Enflasyon artışı, refah payı ve taban maaş zammı gibi üç ayrı formül, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak artışı belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Bu süreç, milyonlarca emekli ve memur için büyük önem taşıyor, zira maaşlarındaki bu artışlar, geçimlerini etkileyecek temel faktörlerden birini oluşturuyor. İşte kalem kalem emeklinin temmuz zam oranı...

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Liste yayımlandı! Emekliye 2+1’lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak ayında %37.57 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon, %49.25'e yükselerek memurlar ve emekliler için zam oranını belirlemişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek olarak 11.68 puanlık refah payı verilmişti.

Bununla birlikte, ikramiyeler 3 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmış ve promosyon miktarları 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değiştirilmişti. Bankalar arasındaki rekabet, promosyon rakamlarını 18 bin liraya kadar yükseltmişti. Şimdi, yılın ikinci zammı için refah payı ve taban maaş artışı beklentileri var. Ortaya çıkan %18.72'lik 4 aylık enflasyon rakamının maaşlar üzerindeki etkisi ve beklentileri şöyle oluştu.

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Liste yayımlandı! Emekliye 2+1’lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM BEKLENTİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranındaki artışa göre zam alır. Şu anda, 4 aylık enflasyon artışı %18.72 olarak kesinleşti.

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Liste yayımlandı! Emekliye 2+1’lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...

Bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran enflasyonları eklenerek 6 aylık zam oranı belirlenecek ve emeklilerin zam miktarı netleşecek.

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Liste yayımlandı! Emekliye 2+1’lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...

Tahminlere göre, yıl sonunda %25-30 civarında bir 6 aylık enflasyon beklentisi var. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı da %25-30 aralığında olacak. Ek olarak, refah payı eklenmesi düşünüldüğünde, zam oranının %35-40 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.