Liste yayımlandı! Emekliye 2+1’lik temmuz zammı oluştu: SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplandı! Taban maaş 10 bin alanlar...

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak ayında %37.57 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon, %49.25'e yükselerek memurlar ve emekliler için zam oranını belirlemişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek olarak 11.68 puanlık refah payı verilmişti.

Bununla birlikte, ikramiyeler 3 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmış ve promosyon miktarları 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değiştirilmişti. Bankalar arasındaki rekabet, promosyon rakamlarını 18 bin liraya kadar yükseltmişti. Şimdi, yılın ikinci zammı için refah payı ve taban maaş artışı beklentileri var. Ortaya çıkan %18.72'lik 4 aylık enflasyon rakamının maaşlar üzerindeki etkisi ve beklentileri şöyle oluştu.