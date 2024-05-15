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Haberler Galeri GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?

GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?

Süper Lig'in heyecan dolu 37. haftasında, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip, sezonun bu kritik mücadelesinde şampiyonluk yolunda son kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, puan durumu tablosunda zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise ikincilik koltuğunda oturuyor. Taraftarlar, bu müthiş mücadelede takımlarını desteklemek için nefeslerini tutmuş durumda.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:04
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GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?

Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuluyor! Sezonun sona erdiği 38. haftaya bir adım kala, heyecan dolu mücadelelerin yaşandığı Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ezeli rekabetin doruklarına çıkacak bir derbiye tanıklık edilecek. Maçın detayları futbolseverler tarafından merakla beklenirken, ligdeki bu kritik karşılaşma şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?

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GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi

Maç Tarihi ve Saati:

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da gerçekleşecek.

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GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?

Yayın Bilgisi:

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?

Merakla Beklenen Satış Tarihi:

Ligin akışını belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu.

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GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?

Resmi Açıklama:

Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan duyuruya göre, "Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında, Fenerbahçe ile 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak maçın biletleri, bugün saat 14.00'te GS Bonus Kart sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkıyor" denildi.