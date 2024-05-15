GS FB derbi bileti bilgileri 2024 | Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Maç bileti satışa çıktı mı?

Süper Lig'in heyecan dolu 37. haftasında, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip, sezonun bu kritik mücadelesinde şampiyonluk yolunda son kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, puan durumu tablosunda zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise ikincilik koltuğunda oturuyor. Taraftarlar, bu müthiş mücadelede takımlarını desteklemek için nefeslerini tutmuş durumda.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.05.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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