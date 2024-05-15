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Haberler Galeri Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim! Sadece 4 yıl sürmüş! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklı oyuncusu...

Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim! Sadece 4 yıl sürmüş! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklı oyuncusu...

Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Selin Şekerci, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Benim İçin Üzülme, Kaçak Gelinler gibi çok sayıda yapımda başrol oyuncusu olarak yer alan son olarak Aile dizisinde Avukat Serap rolünün canlandıran Şekerci, bu sefer de eski aşkıyla gündeme getirildi. Şekerci'nin yıllar önce ayrıldığı sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncuymuş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 14:36
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Selin Şekerci’nin eski sevgilisi bakın kim! Sadece 4 yıl sürmüş! Meğer Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklı oyuncusu...

Son olarak Yeşilçam'da Mine karakterine hayat veren güzel oyuncu Selin Şekerci, eski sevgilisiyle gündemde...

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Selin Şekerci’nin eski sevgilisi bakın kim! Sadece 4 yıl sürmüş! Meğer Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklı oyuncusu...

2011 yılında 'Ay Büyürken Uyuyamam' filminde başrolde olan ve sonrasında Leyla ile Mecnun dizisine konuk oyuncu olarak katılan Şekerci, İzmir Çetesi ile ekran serüvenine devam etmişti. Ancak dikkatleri üzerine çeken bir başka konu, oyuncunun aşk hayatı oldu.

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Selin Şekerci’nin eski sevgilisi bakın kim! Sadece 4 yıl sürmüş! Meğer Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklı oyuncusu...

Başarılı oyuncu 'Fatma Gül'ün Suçu Ne?' dizisindeki ünlü isme aşık oldu. Ancak bu ilişki 4 yıl sonra bitti.

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Selin Şekerci’nin eski sevgilisi bakın kim! Sadece 4 yıl sürmüş! Meğer Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklı oyuncusu...

İşte Selin Şekerci bşata olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Selin Şekerci’nin eski sevgilisi bakın kim! Sadece 4 yıl sürmüş! Meğer Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklı oyuncusu...

MERT YAZICIOĞLU