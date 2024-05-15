Selin Şekerci'nin eski sevgilisi bakın kim! Sadece 4 yıl sürmüş! Meğer Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklı oyuncusu...

Yeşilçam dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Selin Şekerci, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Benim İçin Üzülme, Kaçak Gelinler gibi çok sayıda yapımda başrol oyuncusu olarak yer alan son olarak Aile dizisinde Avukat Serap rolünün canlandıran Şekerci, bu sefer de eski aşkıyla gündeme getirildi. Şekerci'nin yıllar önce ayrıldığı sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncuymuş...