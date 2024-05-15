Kiraz hasadında üretici isyan etti! Fiyat farkı tepkiye neden oldu: Tarlada 39 zincir markette 199 TL

Türkiye'de kiraz hasadı başladı ve kolları sıvayan üreticiler ürünleri toplamak için bahçelerine indi. Bu yıl kirazda rekolte beklentisi 500 ila 600 ton arasında ve verim de diğer yıllara oranla düşük. Hasadı yapan üreticiler kirazlarını halde satıyor ancak fiyat farkı üreticinin canını oldukça sıkıyor. Bir üretici, 45 liradan alınan kirazın İstanbul'da 200 TL olduğunu belirterek 'Bizim bundan şikâyetimiz var. Biz 1 sene boyunca buna emek veriyoruz, en iyisini yetiştiriyoruz. Bu haksızlık bunun önüne geçmemiz lazım' dedi.

Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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