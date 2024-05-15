15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kiraz hasadında üretici isyan etti! Fiyat farkı tepkiye neden oldu: Tarlada 39 zincir markette 199 TL

Kiraz hasadında üretici isyan etti! Fiyat farkı tepkiye neden oldu: Tarlada 39 zincir markette 199 TL

Türkiye'de kiraz hasadı başladı ve kolları sıvayan üreticiler ürünleri toplamak için bahçelerine indi. Bu yıl kirazda rekolte beklentisi 500 ila 600 ton arasında ve verim de diğer yıllara oranla düşük. Hasadı yapan üreticiler kirazlarını halde satıyor ancak fiyat farkı üreticinin canını oldukça sıkıyor. Bir üretici, 45 liradan alınan kirazın İstanbul'da 200 TL olduğunu belirterek 'Bizim bundan şikâyetimiz var. Biz 1 sene boyunca buna emek veriyoruz, en iyisini yetiştiriyoruz. Bu haksızlık bunun önüne geçmemiz lazım' dedi.

Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:22
  • 1
  • 8
Kiraz hasadında üretici isyan etti! Fiyat farkı tepkiye neden oldu: Tarlada 39 zincir markette 199 TL

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başlayan kiraz hasadı, ikinci olarak Bilecik'te yapıldı.Bilecik'in kirazı ile meşhur Küre Köyü'nden 'erkenci' diye adlandırılan kirazın ilk hasadı yapılıyor. Köylüler yerinde 35-45 lira arasında olan kirazın fiyatının Söğüt ve Bilecik pazarında 70 liraya, İstanbul'da ise 120 liraya kadar çıktığını söyledi. Bir zincir markette ise kirazın 199 liradan satıldığı görüldü.

  • 2
  • 8
Kiraz hasadında üretici isyan etti! Fiyat farkı tepkiye neden oldu: Tarlada 39 zincir markette 199 TL

'BU YIL KİRAZ FİYATLARI UCUZ'

Kiraz üreticisi Nurcan Aşık, yaklaşık 1 hafta önce ufak ufak hasada başladıklarını anlatarak, "Biz buna 'Kara bodur' cinsi deriz. Bundan sonra Napolyon kiraz olur bu bölgede. Bu sene fiyatlar ucuz, kilosu kiraza göre 30 ile 45 lira arasında değişiyor. Biz halde toptana veriyoruz. İstanbul, Ankara gibi illere gidiyor" dedi.

  • 3
  • 8
Kiraz hasadında üretici isyan etti! Fiyat farkı tepkiye neden oldu: Tarlada 39 zincir markette 199 TL

'45'E ALIP 200 TL'YE SATILIYORLAR'

Başka bir kiraz üreticisi Fatih Turan ise topladığı kirazı Küre Hali'nde 45 liradan alıcı bulduğunu söyleyerek, "Bu kiraz burada 45 liradan alıyorlar, İstanbul'da bu kiraz 200 TL. Bizim bundan şikâyetimiz var. Niye aracılar bizden daha fazla kazanıyor. Biz 1 sene boyunca buna emek veriyoruz, en iyisini yetiştiriyoruz. Bu haksızlık bunun önüne geçmemiz lazım" dedi.

  • 4
  • 8
Kiraz hasadında üretici isyan etti! Fiyat farkı tepkiye neden oldu: Tarlada 39 zincir markette 199 TL

'NE VARSA PAZARCILAR KAZANIYOR'

Küre Köyü Hali'nde kiraz alıcısı Ramazan Palacıoğlu da, alıcı il satıcı arasındaki fiyat farkına değinerek, "Bunun fiyatı 35 lira. Yumuşaklığına göre, sertliğine göre ona göre değerlendiriyoruz. Kadıköy, İstanbul, Bayrampaşa oralara gidiyor. Bunu pazarcı kazanıyor. Buradan biz komisyon gönderiyoruz mesela bunu 35'e sattık oradaki 50 liraya satar pazarcı da artık üzerine ne varsa. Pazarcılar kazanıyor" dedi.

  • 5
  • 8
Kiraz hasadında üretici isyan etti! Fiyat farkı tepkiye neden oldu: Tarlada 39 zincir markette 199 TL

600 TONA YAKIN REKOLTE BEKLENTİSİ

Köy Muhtarı Eyüp Seylan, "Türkiye'de kiraz ilk önce İzmir Kemalpaşa'da çıkar. Yaklaşık 1 hafta sonra köyümüzde kiraz çıkar. Türkiye'de en erken çıkan 2'inci kirazdır. Bölge mikro klima iklime sahip. Bölgemizde yaklaşık 3 bin dekarlık alanda kiraz üretimi yapılmaktadır. Ortalama 500-600 ton gibi rekolte beklentimiz var." dedi ve şöyle devam etti: