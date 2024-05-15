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Haberler Galeri 48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!

48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!

Emeklilik, bireylerin iş yaşamlarının sonunda huzurlu bir emeklilik dönemine geçiş yapabilmeleri için hayati bir dönemeçtir. Her ülkede, farklı sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen özel kriterlere bağlı olarak şekillenen bu süreç, emeklilik için gerekli koşulları ve hakları belirler. Resmi kurumlar tarafından sunulan emeklilik hesaplama araçları, bireylerin emeklilik planlarını yapmalarına yardımcı olan önemli bir kaynaktır. Bu araçlar, bireylerin çalışma geçmişi, prim ödemeleri ve emeklilik yaşları gibi temel faktörleri dikkate alarak emeklilik maaşı ve emeklilik tarihi gibi önemli bilgileri sağlar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:17
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48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!

Her ülkenin emeklilik sistemi kendine özgüdür ve belirli emeklilik yaşları ile hizmet sürelerine sahiptir. Emeklilik için gereken koşullar genellikle belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca kesintisiz çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi faktörleri içerir. Bu koşullar, ülke ve emeklilik sistemi tarafından belirlenir ve emeklilik hakkını elde etmek için önemli etkenler arasında yer alır. Emeklilik sistemi, bireylerin çalışma yaşamlarını planlamalarına ve geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olur.

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48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!

ERKEKLER İÇİN TABLO

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

📍31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

📍09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

📍24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

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48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!

📍24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

📍24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

📍24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

📍24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

📍24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!

📍24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

📍24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

📍24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

📍24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

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48 49 50 51 yaş nokta atışı kaptı: 5750 5525 5000 güne SGK erken emeklilik takvimi yapıldı!

📍24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

📍24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

📍24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

📍24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş