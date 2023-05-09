09 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Levent Tüzemen Cesur yürek Lucas Torreira
LEVENT TÜZEMEN
Cesur yürek Lucas Torreira

Cesur yürek Lucas Torreira

09.05.2023, Salı
Başakşehir, 60 milyonun desteğini öylesine yüklenmiş ki maç boyu şampiyon olacak takım havasında mücadele ettiler. G.Saray, kazanarak şampiyonluk için dev bir adım attı ama ikinci yarı oynadığı oyun ile taraftarlarının nabzını tavan yaptırdı. İlk yarıda rakibini sahaya hapseden, inanılmaz pozisyonları final noktasında harcayan ancak haklı bir penaltı kazanan G.Saraylı oyuncuları ilk kez bu kadar panik ve telaş yaparken gördüm. Emre Belözoğlu, Başakşehir'in defansının önüne otobüsü çekmiş, G.Saray'ı hızlı hücumlarla avlamak istedi. Ancak G.Saraylı oyuncuların telaşlı oynamalarına rağmen cansiperane mücadele etmeleri, savunmaya yardım etmeleri Başakşehir'in pozisyon bulmasını engelledi. Sahanın yıldızı Torreira oldu. Ben bu kadar ikili mücadele kazanan ve rakipten top çalan en son Melo'yu görmüştüm. Torreira, maestro gibi oynadı, tekmeye resmen kafa soktu, sakatlanırım korkusunu hiç hissettirmedi. G.Saray'ın cesur yüreği gibi mücadele etti. Kazımcan iyi işlere imza attı. Kerem'in ısrarla İcardi'ye gol attırma hesapları bence takıntılı oldu. Okan hoca takım oyununu bozmamak adına oyuna geç müdahale ederek hata yaptı. Midtsjö, Kaan Ayhan orta alana dinamizm kazandırdı. İcardi de mükemmel bir penaltı vuruşu yaparken çalışkanlığı, rakip defansa yaptığı baskı ile göz doldurdu. Şampiyonluk yolunda en zorlu maç olarak Başakşehir'i görmüş olacak ki G.Saraylı oyuncular gereksiz bir skoru koruma telaşına girdiler. 5 puanlık fark büyük bir avantaj ama daha 4 maç var! "Başakşehir'i yendik, işler bitti" diyerek havaya girmemek lazım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kaleci alınmalı 01.05.2023 Pazartesi
Sıralı hatalar takımı yaktı 24.04.2023 Pazartesi
Omurga iyiyse takım kazanır 19.04.2023 Çarşamba
Jesus’a ceza yoksa İcardi’ye de verilemez! 09.04.2023 Pazar
Tahrik mi ediyorsunuz! 07.04.2023 Cuma
TFF Başkanı’nı uyarıyorum... 06.04.2023 Perşembe
Derbi öncesi psikolojilerini bozdu 02.04.2023 Pazar
Zaniolo zenginliği 12.03.2023 Pazar
Muslera dönmezse kaleci şart 06.02.2023 Pazartesi
Galatasaray’ın isyankârı Torreira! 02.02.2023 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA