Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı! İşkence, tehdit, rehin alma...

"SENİ BALKONDAN ATARIM İNTİHAR SÜSÜ VERİRİM"

Sabah'ın haberine göre Yusuf K. tehditlerini "Benim anam ağlayacağına senin anan ağlasın, seni balkondan atarım. 'İntihar etti' derim. Beni şikayet edersen seni öldürürüm. Kalk 2 rekat namaz kıl, senin canını alacağım" şeklinde sürdürdü. Günler süren Yusuf K'nın uyuduğu bir anı kollayan genç kız, telefonunu alıp ailesinden yardım etti.