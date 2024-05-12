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Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı! İşkence, tehdit, rehin alma...

İstanbul'da birlikte yaşayan Kader D. ile Yusuf K. çiftinin birlikteliğine ihanet gölgesi düştü. Yusuf K.'nın aldatması üzerine ayrılmak isteyen Kader D.'nin hayatı kabusa döndü. Telefonuna el koyduğu kadını 2 hafta rehin alan cani adam, kemerle döverek işkence etti. Bununla da yetinmeyen işkenceci sevgili, "Seni balkondan atarım, intihar süsü veririm" diyerek tehdit etti. Yusuf K.'nın uyuduğu bir esnada telefonunu alarak ailesinden yardım isteyen Kader D. canını zor kurtardı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 08:27
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Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı! İşkence, tehdit, rehin alma...

İstanbul Tuzla'da 2 yıldır birlikte yaşayan çiftin mutlu ilişkisi Yusuf K'nın Kader D'yi aldatmasıyla bozuldu. Kader D'nin ayrılma isteği Yusuf K'yı işkenceci birine çevirdi. Genç adam, Kader D'yi eve kilitleyerek Kader D'nin telefonu dâhil her şeyine el koydu. 2 hafta süren esarette Kader D'nin camdan bakmasına bile izin vermediği gibi sürekli kemerle döverek işkence uyguladı. Durmaksızın darp ettiği genç kadına, "Azrail'in geldi" diyerek sürekli hakaret ve tehditlerde bulundu.

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Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı! İşkence, tehdit, rehin alma...

"SENİ BALKONDAN ATARIM İNTİHAR SÜSÜ VERİRİM"
Sabah'ın haberine göre Yusuf K. tehditlerini "Benim anam ağlayacağına senin anan ağlasın, seni balkondan atarım. 'İntihar etti' derim. Beni şikayet edersen seni öldürürüm. Kalk 2 rekat namaz kıl, senin canını alacağım" şeklinde sürdürdü. Günler süren Yusuf K'nın uyuduğu bir anı kollayan genç kız, telefonunu alıp ailesinden yardım etti.

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Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı! İşkence, tehdit, rehin alma...

POLİS BASKINIYLA KURTARILDI
Ailenin ihbarı sonucu eve giden ekipler tarafından kurtarılan Kader D, Yusuf K'dan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Yusuf K; 2 Şubat günü, kendilerini tanıştıran İsa K'nın evlerinde misafir olarak kaldığını, İsa gittikten sonra kameradan Kader'in İsa'nın birlikte olduğunu gördüğünü ileri sürdü. Bu nedenle kavga ettiklerini ve Kartal'daki ailesinin yanına gittiğini, ertesi gün eşyalarını almak için eve gittiğinde Kader'in kendisinden kalmasını istediğini söyledi.

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Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı! İşkence, tehdit, rehin alma...

İŞKENCECİ SEVGİLİDEN PİŞKİN SAVUNMA
Kader'i tehdit etmediğini, yaralamadığını, evden çıkmasını engellemediğini iddia eden Yusuf K, 8 Şubat'ta başka bir olay nedeniyle imza vermek için Yakacık Karakoluna gitmek üzere eşyalarını hazırladığı sırada Kader'in kendisinden evde kalmasını istediğini, kendisini aldatmadığını söylediğini ve tekrar tartıştıklarını kaydetti.

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Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı! İşkence, tehdit, rehin alma...

Tartışma bitince uyumaya gittiğini belirten Yusuf K, polislerin eve gelmesiyle Kader'in kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendiğini belirterek suçlamaları reddetti.