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Ayrılmak isteyen sevgilisine kabusu yaşattı! İşkence, tehdit, rehin alma...
İstanbul'da birlikte yaşayan Kader D. ile Yusuf K. çiftinin birlikteliğine ihanet gölgesi düştü. Yusuf K.'nın aldatması üzerine ayrılmak isteyen Kader D.'nin hayatı kabusa döndü. Telefonuna el koyduğu kadını 2 hafta rehin alan cani adam, kemerle döverek işkence etti. Bununla da yetinmeyen işkenceci sevgili, "Seni balkondan atarım, intihar süsü veririm" diyerek tehdit etti. Yusuf K.'nın uyuduğu bir esnada telefonunu alarak ailesinden yardım isteyen Kader D. canını zor kurtardı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 08:23Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 08:27