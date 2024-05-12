İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik paketin en önemli ayaklarından biri olan kamuda tasarruf tedbirlerini yarın açıklayacak. "Performansa dayalı tasarruf" olarak özetlenebilecek paket, kendi içinde denetim mekanizmalarını da içerecek.

Bakan Şimşek'in açıklayacağı pakette yer alması beklenen önlemlerin bir bölümü yasa ile hayata geçirilecek. Bu kapsamdaki düzenlemelerin kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Pakette yer alması planlanan önlemlerden bazıları şöyle: