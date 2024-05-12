12 Mayıs 2024, Pazar
İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak
Ekonomide başlayan yeni dönemde birlikte kamudaki tasarruf tedbirleri de yarın kamuoyu ile paylaşılacak. Tedbirlere göre tüm kurumların ödeneklerinden kesintiler yapılacak. Kurumlar harcama tavanını aşamayacak ve araçtan binaya varana kadar her şeyde tasarruf yapılacak. Tasarrufla ilgili 3 ayda bir rapor hazırlanacak ve hesabı tutturamayan kurum ile bürokratlardan hesap sorulacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 09:07
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8