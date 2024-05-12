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Haberler Galeri İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak

İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak

Ekonomide başlayan yeni dönemde birlikte kamudaki tasarruf tedbirleri de yarın kamuoyu ile paylaşılacak. Tedbirlere göre tüm kurumların ödeneklerinden kesintiler yapılacak. Kurumlar harcama tavanını aşamayacak ve araçtan binaya varana kadar her şeyde tasarruf yapılacak. Tasarrufla ilgili 3 ayda bir rapor hazırlanacak ve hesabı tutturamayan kurum ile bürokratlardan hesap sorulacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 07:24 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 09:07
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İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik paketin en önemli ayaklarından biri olan kamuda tasarruf tedbirlerini yarın açıklayacak. "Performansa dayalı tasarruf" olarak özetlenebilecek paket, kendi içinde denetim mekanizmalarını da içerecek.

Bakan Şimşek'in açıklayacağı pakette yer alması beklenen önlemlerin bir bölümü yasa ile hayata geçirilecek. Bu kapsamdaki düzenlemelerin kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Pakette yer alması planlanan önlemlerden bazıları şöyle:

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İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak

ÖDENEKLERDE KESİNTİ: Bakanlıklar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden kesinti yapılacak. Bazı harcamalara ya izin verilmeyecek ya da çok sınırlı olacak. Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanlarını aşamayacak. Hangi konularda tasarruf yapılacağı kalem kalem belirlendi, sınırlar net çizildi.

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İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak

GEZİ VE AĞIRLAMA SINIRLAMASI: Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler, öncelikli olarak kısılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak. Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.

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İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak

BİNA VE ARAÇLAR: Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak. Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak.

YATIRIMLAR İÇİN ÖNLEM: Hazine garantili projeler gözden geçirilecek. Kısa dönemde geri dönüşü olmayan projelere garanti verilmeyecek. Yüzde 70'i yapılmış yatırımlar öncelikle tamamlanacak. Başlamış ama yüzde 20'ler düzeyinde gerçekleşenlere ise önceliklere göre ve zamana yayılarak ödenek aktarılacak. Tarım, deprem bölgesi ve ulaştırma dışında yeni yatırım yapılmayacak.

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İşte madde madde kamuda tasarruf tedbirleri! 100 milyarlık program! Hesabı tutmayandan hesap sorulacak

PERSONELE İLİŞKİN ÖNLEMLER: Personel alımı sınırlandırılacak. Farklı kurumlarda görevlendirme ile çalışan kamu personeli asli kurumlarına dönecek.

TAKİP MEKANİZMASI KURULUYOR: Kurumların tedbirlere uyup uymadığını takip için bir mekanizma kurulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde komisyon benzeri bir yapı oluşturulacak.