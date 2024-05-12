Emeklinin gözü temmuz zammında! Zam oranı ne kadar olacak? Kök maaş, en düşük aylık artacak mı?

Milyonlarca emekli temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşlarına gelecek zam oranlarını merak etmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre 2024'ün ilk 4 ayında enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Bu oranın üzerine mayıs ve haziran enflasyonları da eklenecek. Peki emekliler yüzde kaç zam alacak? Kök maaşlar değişecek mi? En düşük emekli aylığı artacak mı? İşte o hesaplama...