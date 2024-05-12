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Emeklinin gözü temmuz zammında! Zam oranı ne kadar olacak? Kök maaş, en düşük aylık artacak mı?

Milyonlarca emekli temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte maaşlarına gelecek zam oranlarını merak etmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre 2024'ün ilk 4 ayında enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Bu oranın üzerine mayıs ve haziran enflasyonları da eklenecek. Peki emekliler yüzde kaç zam alacak? Kök maaşlar değişecek mi? En düşük emekli aylığı artacak mı? İşte o hesaplama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 08:40
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Emeklinin gözü temmuz zammında! Zam oranı ne kadar olacak? Kök maaş, en düşük aylık artacak mı?

Milyonlarca emeklinin ve memurun alacağı yılın ikinci zam oranı için geri sayım devam ediyor. Yüzde 68.80 olarak açıklanan Nisan ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.

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Emeklinin gözü temmuz zammında! Zam oranı ne kadar olacak? Kök maaş, en düşük aylık artacak mı?

Aralık ile Mayıs arasında oluşan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak hesaplandı.

Bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek ve emekliler ile kamu çalışanların Temmuz ayında alacakları yılın ikinci zam oranı şekillenmiş olacak.

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Emeklinin gözü temmuz zammında! Zam oranı ne kadar olacak? Kök maaş, en düşük aylık artacak mı?

ÜÇ AYAKLI ARTIŞ OLDU
Ocak ayında yüzde 37.57 olarak çıkan 6 aylık enflasyon yüzde 49.25'e tamamlanmış ve tüm memurlar ile tüm emeklilere bu oranda zam yapılmıştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.68 puanlık refah payı eklenmişti.

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Emeklinin gözü temmuz zammında! Zam oranı ne kadar olacak? Kök maaş, en düşük aylık artacak mı?

Ardından ikramiyeler 3 bin liradan 3 bin liraya çıkartılmış ve promosyon rakamları da 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değiştirilmişti. Bankalar rekabet ortamı içinde bu rakamları 18 bin liraya kadar yükseltmişti.

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Emeklinin gözü temmuz zammında! Zam oranı ne kadar olacak? Kök maaş, en düşük aylık artacak mı?

Şimdi yılın ikinci zammı için de refah payı ve taban maaş artışı beklentileri var. Ortaya çıkan 4 aylık yüzde 18.72 oranındaki enflasyon rakamının maaşlar üzerinde etkileri ve beklentiler şöyle oluştu: