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LEVENT TÜZEMEN
Galatasaray’ın isyankârı Torreira!

Galatasaray’ın isyankârı Torreira!

02.02.2023, Perşembe
G.Saray resmen sırat köprüsünden geçti. Okan Buruk'un Giresun'daki kadroyu bozması ilk yarı G.Saray'ın başını ağrıttığı gibi soyunma odasına yenik girmesine neden oldu. Rashica'yı oynatma uğruna sol beke Emre'yi koyup Dubois ile Barış'ı kulübede oturtması, G.Saray'ın sol tarafının felç olmasına sebebiyet verdi. Geraldo'yu scoutlar izleseydi, herhalde Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer ederlerdi. Angolalı, Emre'nin başını çalımlarla döndürdü. G.Saray kalesinde Ümraniye'nin gollük pozisyonlar bulmasını sağladı. Emre'nin kötü oyunu, Rashica'nın etkisizliği takıma olumsuz olarak yansıdı. Buruk'un, 25'te Emre ve Rashica'yı oyundan almaması çok büyük hataydı. İkinci yarıya Yunus ve Dubois ile başlamak, Rashica ile Emre'yi çıkarmak Okan hocanın geç de olsa doğru hamlesiydi. Bu değişim, G.Saray'ın pas oyununa olumlu yansıdı ve Ümraniye kalesinde müthiş pozisyonlar bulmasına neden oldu. Abdülkerim akıllı bir gole imza atarken, İcardi'nin golünde de yaptığı ortada topu Arjantinli'nin kafasına oturttu. Ama sahada Torreira diye bir adamı hayranlıkla izledik. Herkesin açığını kapattı. Tüm ikili mücadeleleri kazandı, müthiş toplar çaldı. G.Saray'ın isyankârıydı. İcardi, panenka penaltısının dışında mükemmel bir kafa golü attı. G.Saraylı oyuncular, yaptıkları muhteşem dönüşle psikolojik olarak güçlendi ve öz güvenlerinin darbe almasına izin vermedi. Ümraniye'ye karşı kaybedilecek puan veya puanlar, G.Saray'a şampiyonluk yarışında ciddi çelme olurdu. Hakem Cihan Aydın'ı kutluyorum, yine mükemmel maç yönetti. Pozisyonlara yakındı. Şüpheli pozisyonların hepsinde VAR'la konuştu.
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