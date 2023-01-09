LEVENT TÜZEMEN

Yürekli oyun!

Derbi için, "Galatasaraylı oyuncular özgüvenli ve psikolojik üstünlükle Kadıköy'e gidiyorlar. Lider olarak dönerler" demiştim ve yanılmadım. Kadıköy'deki muhteşem oyun, 3-0'lık skor Galatasaray'ın liderliği hak ettiğinin belgesiydi. Okan Buruk akıl kokan bir oyun planıyla hem Jorge Jesus'u taktik olarak alt etti hem de yönetimiyle birlikte Galatasaray'a tepeden bakan Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de dev bir zafere imza attı. Galatasaray ekolünde yetişen ve oyuncu olarak sayısız başarılara imza atan Okan Buruk'u camiaya yakıştırmayanlar, hatta "Hoca değil" diyenlerin şimdi yüzleri utançtan kıpkırmızı olmuştur. Bu arada inanarak ve güvenerek Okan Hoca'yı göreve getiren başkan Dursun Özbek ile ekibini de kutlamak gerekir. Galatasaray taraftarının olmadığı derbide Galatasaraylı oyuncular maç boyu tribün baskısına kulak asmadan oyunun direksiyonunu elinde tuttular. Sarı-kırmızılılarda Muslera'dan tutun en uçtaki Barış'a kadar her oyuncu yüreğini ortaya koydu. Kazanma duygusu mücadele duygusuyla birleşince disiplin ortaya çıktı ve Galatasaray keyif verdi. Özellikle Galatasaray'ın "Kompakt" anlayışla ve aklı ön plana çıkarıp takım halinde yaptığı savunma göz kamaştırıcıydı.

İcardi girdikten sonra Galatasaray şahlandı. Arjantinli yıldız, "Benim pasımı gol yapmalısın" dercesine yumuşattığı topu Kerem geri çevirmedi ve güzel bir gole imza attı. İcardi'nin attığı gol ders gibiydi. Deneyimli oyuncu çaprazda olmasına rağmen şutunu Fenerbahçe kalesinin tavanına vurdu. Kerem, Barış, Yunus ve Rashica bu vuruşu İcardi'den öğrenmeli. Eğer Barış ve Kerem final vuruşlarında İcardi gibi düşünebilseydi Galatasaray skoru tarihi bir hale getirirdi.

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