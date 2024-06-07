Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr" MEB atama takvimi

Başvuru Süreci ve Gereklilikler

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, kimlik, öğrenim durumu, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi ve hizmet puanı gibi bilgilerini MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi için eğitim kurumlarına veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine belgeye dayalı olarak başvuruda bulunmaları önemli. Bu süreçte, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarında değişiklik yapılamayacağı için öğretmenlerin hizmet puanlarına etki edecek tüm değişiklikleri başvuru öncesinde tamamlamaları gerekiyor.

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