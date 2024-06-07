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Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr" MEB atama takvimi

İl dışı tayin heyecanı yaşayan öğretmenler için kritik tarih yaklaşırken, başvuru süreciyle ilgili detaylar da netleşiyor. On binlerce öğretmen tercihlerini yapmaya devam ediyor. 40 eğitim kurumuna ek olarak 41. tercih hakkının da bulunduğu başvuru sisteminde, gözler artık sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, öğretmenler il dışı atama sonuçlarına ne zaman ulaşabilecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:15
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Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr MEB atama takvimi

Öğretmenler dikkat! İl dışı atama heyecanı başladı! Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği il dışı yer değiştirme atama sonuçları için geri sayım devam ederken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında. 7 Haziran'da sona erecek başvuru sürecinin ardından, 41 tercihe göre şekillenecek il dışı atama ihtiyaç listesi büyük önem taşıyacak. Peki, MEB il dışı tayin başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr MEB atama takvimi

MEB İl Dışı Yer Değiştirme Başvuruları 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il dışı yer değiştirme başvurularının tarihlerini açıkladı. Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan ve görevde üç yılını tamamlayan öğretmenler, 3-7 Haziran tarihleri arasında il dışı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

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Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr MEB atama takvimi

Başvuru Süreci ve Gereklilikler

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, kimlik, öğrenim durumu, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi ve hizmet puanı gibi bilgilerini MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi için eğitim kurumlarına veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine belgeye dayalı olarak başvuruda bulunmaları önemli. Bu süreçte, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarında değişiklik yapılamayacağı için öğretmenlerin hizmet puanlarına etki edecek tüm değişiklikleri başvuru öncesinde tamamlamaları gerekiyor.

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Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr MEB atama takvimi

Atamalar Nasıl Yapılacak?

Öğretmenlerin yer değiştirme atamaları, tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İl dışı tayin sonuçları ise 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.

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Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? personel.meb.gov.tr MEB atama takvimi

Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 itibarıyla başlayacak.