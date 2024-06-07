Öğretmen il dışı tayin başvuruları bitti mi? İller arası atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? "personel.meb.gov.tr" MEB atama takvimi
İl dışı tayin heyecanı yaşayan öğretmenler için kritik tarih yaklaşırken, başvuru süreciyle ilgili detaylar da netleşiyor. On binlerce öğretmen tercihlerini yapmaya devam ediyor. 40 eğitim kurumuna ek olarak 41. tercih hakkının da bulunduğu başvuru sisteminde, gözler artık sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, öğretmenler il dışı atama sonuçlarına ne zaman ulaşabilecek?
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Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:15Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:15