DİYANET Cuma Hutbesi Tam Metin PDF OKU | 7 Haziran 2024 bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne?

Kurban, dinen zengin sayılan bir Müslüman'ın bayram günlerinde, kurban edilme şartlarını taşıyan hayvanları Allah rızası için kesmesidir. Kurban, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Allah'a kul olmanın, O'na yaklaşmanın, O'nun emirlerine itaat etmenin gayretidir. Kurban, Allah'a duyduğumuz muhabbetin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunun göstergesidir. Dünya hayatında sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda feda edebileceğimizin simgesidir.