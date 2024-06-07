DİYANET Cuma Hutbesi Tam Metin PDF OKU | 7 Haziran 2024 bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne?
Müslümanlar bu hafta camilerde hangi konuya kulak verecek? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bu haftaki Cuma hutbesi, "Kurban: Rabbimize ve kardeşlerimize yakınlaşmanın vesilesi" başlığıyla yayımlandı. Hutbenin tamamı haberimizde...
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Giriş Tarihi: 07.06.2024
06:20 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
06:20
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bu haftaki Cuma hutbesi de bu önemli ibadetin merkezinde yer aldı. "Kurban" temalı hutbe metni, dün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 7 Haziran tarihli Cuma hutbesinde hangi konulara değinildi? Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) hayatından hangi örnekler yer aldı? İşte hutbenin detayları...
KURBAN: RABBİMİZE VE KARDEŞLERİMİZE YAKINLAŞMANIN VESİLESİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar…"1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
"Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmamıştır…" 2
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam'ın en büyük nişanelerinden biri olan kurban ibadetini eda etmemize sayılı günler kaldı. Cenâb-ı Hak sağlık, sıhhat ve afiyetle Kurban Bayramı'na ulaşmayı hepimize nasip eylesin.
Kurban, dinen zengin sayılan bir Müslüman'ın bayram günlerinde, kurban edilme şartlarını taşıyan hayvanları Allah rızası için kesmesidir. Kurban, Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. Allah'a kul olmanın, O'na yaklaşmanın, O'nun emirlerine itaat etmenin gayretidir. Kurban, Allah'a duyduğumuz muhabbetin diğer bütün sevgilerin üstünde olduğunun göstergesidir. Dünya hayatında sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda feda edebileceğimizin simgesidir.