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YKS giriş belgesi nasıl olmalı? Renkli-Siyah beyaz... 2024 YKS'ye girerken giriş belgesi nasıl çıktı alınmalı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
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YKS giriş belgesi nasıl olmalı? Renkli-Siyah beyaz... 2024 YKS’ye girerken giriş belgesi nasıl çıktı alınmalı?

Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavı için öğrenciler, sınav giriş belgelerini merak ediyor ve araştırıyor. Sınav girişinde zorunlu olan bu belgelerin renkli mi yoksa siyah-beyaz mı olması gerektiği ise sıkça sorulan sorular arasında. Peki, YKS sınav giriş belgesi renkli mi olmak zorunda, yoksa siyah-beyaz olabilir mi? İşte, merak edilen bu sorunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, sınav giriş belgesinin renkli olup olmaması konusu, adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde bu sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, YKS sınav giriş belgeleri renkli mi olmak zorunda, yoksa siyah-beyaz olabilir mi? İşte, bu sorunun cevabıyla ilgili merak edilen ayrıntılar...

YKS'ye Girecekler Dikkat! Sınav Giriş Belgesi Hakkında Kritik Detay

YKS maratonuna hazırlanan 3 milyonu aşkın adayı ilgilendiren bir uyarı da ÖSYM'den geldi. 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek sınav için sınav giriş belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olan adaylar, belgenin renkli olması gerektiği yönündeki sorulara yanıt arıyor.

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Siyah Beyaz Çıktı Geçerli Olacak!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz olmasının herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtildi. Adaylar, belgelerini internet üzerinden indirip yazdırdıktan sonra, üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeliler.

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Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

Belgenin ön yüzünde yer alan ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde, ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalı.
Belge üzerinde adayın fotoğrafı mutlaka yer almalı.

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Sınav giriş belgesini kaybeden adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yenisini edinebilirler.

Unutmayın, sınava giriş belgesi olmadan YKS'ye katılım sağlanamaz!

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