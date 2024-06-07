YKS giriş belgesi nasıl olmalı? Renkli-Siyah beyaz... 2024 YKS’ye girerken giriş belgesi nasıl çıktı alınmalı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, sınav giriş belgesinin renkli olup olmaması konusu, adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde bu sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, YKS sınav giriş belgeleri renkli mi olmak zorunda, yoksa siyah-beyaz olabilir mi? İşte, bu sorunun cevabıyla ilgili merak edilen ayrıntılar...