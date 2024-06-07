Başkent Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı | A Haber bölgede...

Ankara'da dün gece etkili olan sağanak, bugün öğle saatlerinin ardından yeniden başladı. Etkili olan gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Öte yandan Kazan ilçesinde de Ankara- İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı. İşte kare kare sel felaketi...