07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Başkent Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı | A Haber bölgede...

Ankara'da dün gece etkili olan sağanak, bugün öğle saatlerinin ardından yeniden başladı. Etkili olan gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Öte yandan Kazan ilçesinde de Ankara- İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi. A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı. İşte kare kare sel felaketi...

Giriş Tarihi: 07.06.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 20:31
  • 1
  • 11
Başkent Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı | İşte kare kare sel felaketi...

Başkent'te dün gece etkili olan sağanak, bugün öğle saatlerinin ardından yeniden başladı.

  • 2
  • 11
Başkent Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı | İşte kare kare sel felaketi...

Kent genelinde yaşanan gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yollar suyla doldu, sürücüler güçlükle ilerledi. Beşevler Meydanı'nda biriken sel suları, iş yerlerini bastı. Esnaf kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

  • 3
  • 11
Başkent Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı | İşte kare kare sel felaketi...

Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerindeki altgeçitlerin suyla dolması sonucu trafik durma noktasına geldi. Çubuk Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Kazan ilçesinde de Ankara- İstanbul karayolunda aşırı yağış sonucu çökme meydana geldi.

  • 4
  • 11
Başkent Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı | İşte kare kare sel felaketi...

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, su basan yerlerde çalışma yaptı.

  • 5
  • 11
Başkent Ankara yine sele teslim! Ev ve iş yerlerini su bastı | İşte kare kare sel felaketi...

Ankara genelinde yağışların yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.