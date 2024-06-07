İstismar sonucu ölen Nisanur bebeğin mezarını yaptıran meğer komisermiş... Arkasına yazılan yazı yürekleri dağladı
Zonguldak'ta geçtiğimiz sene yaşanan dehşet veren olayda, annesinin sevgilisi olan cani Furkan Sevinç tarafından cinsel istismar uğrayan 2 yaşındaki Nisanur bebek hayatını kaybetti. İğrenç olay sonucu ölen Nisanur bebek Şehir Mezarlığı'ndaki 'Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi ve mezarını, soruşturmada görevli komiser İbrahim Yıldız'ın yaptırdığı ortaya çıktı. Nisanur bebeğin mezarının arkasında yer alan yazı yürekleri dağlarken mezar taşına soy ismi yazılmaması dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 20:19Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 20:19