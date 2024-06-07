İstismar sonucu ölen Nisanur bebeğin mezarını yaptıran meğer komisermiş... Arkasına yazılan yazı yürekleri dağladı

Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı ve kafasını duvara vurdu. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini iddia etti.