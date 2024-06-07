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İstismar sonucu ölen Nisanur bebeğin mezarını yaptıran meğer komisermiş... Arkasına yazılan yazı yürekleri dağladı

Zonguldak'ta geçtiğimiz sene yaşanan dehşet veren olayda, annesinin sevgilisi olan cani Furkan Sevinç tarafından cinsel istismar uğrayan 2 yaşındaki Nisanur bebek hayatını kaybetti. İğrenç olay sonucu ölen Nisanur bebek Şehir Mezarlığı'ndaki 'Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi ve mezarını, soruşturmada görevli komiser İbrahim Yıldız'ın yaptırdığı ortaya çıktı. Nisanur bebeğin mezarının arkasında yer alan yazı yürekleri dağlarken mezar taşına soy ismi yazılmaması dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 07.06.2024 20:19 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 20:19
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İstismar sonucu ölen Nisanur bebeğin mezarını yaptıran meğer komisermiş... Arkasına yazılan yazı yürekleri dağladı

18 Mayıs 2023 tarihinde Çaycuma ilçesinde yaşanan korkunç olay herkesi dehşete düşürdü. Furkan Sevinç, Meryem Ö.'ye (38) ait evde kaldı. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete çıktı. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı.

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İstismar sonucu ölen Nisanur bebeğin mezarını yaptıran meğer komisermiş... Arkasına yazılan yazı yürekleri dağladı

Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı ve kafasını duvara vurdu. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini iddia etti.

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İstismar sonucu ölen Nisanur bebeğin mezarını yaptıran meğer komisermiş... Arkasına yazılan yazı yürekleri dağladı

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, 21 Mayıs 2023'te hayatını kaybetti.

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İstismar sonucu ölen Nisanur bebeğin mezarını yaptıran meğer komisermiş... Arkasına yazılan yazı yürekleri dağladı

MEZAR TAŞINI MEĞER KOMİSER YAPTIRMIŞ

Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Nisanur bebeğe ailesinden kimse sahip çıkmayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız'ın cenazeyi morgdan alıp, mezar yeri ayarladığı ve defnettirdiği öğrenildi. 2 kız çocuğu babası komiser Yıldız, daha sonra bebek için mezar taşı yaptırdı.

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İstismar sonucu ölen Nisanur bebeğin mezarını yaptıran meğer komisermiş... Arkasına yazılan yazı yürekleri dağladı

YAZI GÖRENLERİN YÜREĞİNİ DAĞLADI

Mezar taşında Kuran'daki Zariyat suresinden esinlenilerek 'Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir' ve 'Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum' ifadeleri yazıldı. Soruşturma tamamlanıp suçlular yargı önüne çıkarıldıktan sonra da komiser Yıldız'ın Nisanur bebeğin mezarını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.