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Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN'a yatacak

Emeklileri yakından ilgilendiren haber! Bankaların promosyon yarışı Haziran ayında da hız kesmeden devam ediyor. Maaşını taşıyan emeklilere ek ödemelerle birlikte 27 bin liraya varan promosyon fırsatı sunan bankalar da bulunuyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:00
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Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN’a yatacak

Haziran ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi. Bu yeniliklerle birlikte, emeklilerin beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin de yatacağı tarih açıklandı. Haziran ayında promosyon alacak bir emeklinin cebine, bayram ikramiyesiyle birlikte ortalama 21.000 TL girecek. İşte emeklilere sunulan en yüksek promosyon fırsatları...

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Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN’a yatacak

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

İşte bankaların sunduğu en yüksek emekli promosyonları ve ek avantajlar:

AKBANK: Emeklilere aylık maaşlarına göre çeşitli promosyonlar sunuyor. 10.000 TL'nin altında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon veriyor. Ek olarak, her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda ise 2.500 TL chip para kazanma imkanı sağlıyor.

ALBARAKA TÜRK: 10.000 TL'nin altında maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriyor. Ayrıca, 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL, emekli maaş müşterisi getirene kişi başına 500 TL, toplamda ise en fazla 3.000 TL ek ödül veriyor.

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Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN’a yatacak

DENİZBANK: 10.000 TL'nin altında maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon sağlıyor.

FİBABANKA: Emeklilere aylık maaşlarına göre 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon sunuyor.

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Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN’a yatacak

GARANTİ BBVA: Emeklilere aylık maaşlarına göre çeşitli promosyonlar sağlıyor. 10.000 TL'nin altında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon veriyor.

HALKBANK: 10.000 TL'nin altında maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriyor.

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Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN’a yatacak

ING: Emeklilere aylık maaşlarına göre 10.000 TL'nin altında olanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 15.000 TL promosyon sağlıyor. Ayrıca, 3 adet ve üzeri otomatik fatura talimatı verenlere talimat başına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL kazanma imkanı sunuyor.

İŞ BANKASI: 10.000 TL'nin altında maaş alanlara 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriyor.