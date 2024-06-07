Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN’a yatacak

KİM NE KADAR ÖDEME ALACAK?

İşte bankaların sunduğu en yüksek emekli promosyonları ve ek avantajlar:

AKBANK: Emeklilere aylık maaşlarına göre çeşitli promosyonlar sunuyor. 10.000 TL'nin altında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL promosyon veriyor. Ek olarak, her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda ise 2.500 TL chip para kazanma imkanı sağlıyor.

ALBARAKA TÜRK: 10.000 TL'nin altında maaş alan emeklilere 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriyor. Ayrıca, 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL, emekli maaş müşterisi getirene kişi başına 500 TL, toplamda ise en fazla 3.000 TL ek ödül veriyor.