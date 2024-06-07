07 Haziran 2024, Cuma
Emekliye 17.250+3.000 TL ödeme mest edecek! Liste geldi: 10.500 TL üstü ve 23.250 TL altı maaş alana Cuma, Cumartesi IBAN'a yatacak
Emeklileri yakından ilgilendiren haber! Bankaların promosyon yarışı Haziran ayında da hız kesmeden devam ediyor. Maaşını taşıyan emeklilere ek ödemelerle birlikte 27 bin liraya varan promosyon fırsatı sunan bankalar da bulunuyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Hangi şartlar aranıyor? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:00
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