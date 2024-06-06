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Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor

Kanserle mücadelede kötü beslenme, sigara ve obezite gibi bilinen risk faktörlerinin yanı sıra, yeni bir tehlike daha mı ortaya çıkıyor? Yapılan son araştırmalar, kötü tuvalet alışkanlıklarının düşündüğümüzden çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve hatta kansere davetiye çıkarabileceğini gösteriyor. Peki, uzmanları alarm durumuna geçiren bu alışkanlıklar neler? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:46
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Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor

Hareketsiz yaşam ve fazla kiloların tetiklediği hastalıklar listesine bir yenisi daha mı ekleniyor? Uzmanlar, artan bağırsak kanseri vakalarının ardındaki sebeplerden birinin de yanlış tuvalet alışkanlığı olabileceği konusunda uyarıyor. Peki, tuvalette geçirdiğimiz dakikalar sağlığımızı nasıl tehdit ediyor? Yanlış bildiğimiz doğrular neler?

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Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor

Tuvalet Alışkanlığınız Sizi Kansere mi Yakınlaştırıyor?

Batı ülkelerinde artan bağırsak kanseri vakalarının ardında şaşırtıcı bir neden yatıyor olabilir: Oturarak tuvalet kullanımı!
Uzmanlar, fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilonun yanı sıra, tuvalette oturarak vakit geçirmenin de bağırsak kanseri riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmalar, kronik kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor ve Batı ülkelerinde görülen yüksek vaka sayısı, tuvalet alışkanlıklarımızın sorgulanmasına neden oluyor.

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Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor

Çömelmek mi, Oturmak mı?

Doktor Deborah Lee, gelişmekte olan ülkelerde yaygın olan çömelerek tuvalet kullanımının, dışkılama için daha doğal bir pozisyon olduğunu ve bağırsakları boşaltmayı kolaylaştırdığını belirtiyor. Oturarak tuvalet kullanmak ise, bağırsaklar üzerindeki baskıyı artırarak kabızlığa ve uzun vadede bağırsak kanseri riskine yol açabiliyor.

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Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor

Çömelerek Tuvalet Kullanımının Faydaları:

Yerçekiminin etkisini artırarak daha kolay dışkılama sağlar.

Vücudun doğal ağırlığıyla baskı uygulayarak ıkınma ihtiyacını azaltır.

İnce bağırsak ile kalın bağırsak arasındaki valfin kapanmasını engelleyerek bağırsak hareketlerini düzenler.

Puborektalis kasının daha iyi gevşemesini sağlar.

Sigmoid kolonunu yeniden konumlandırarak rektum için daha rahat bir çıkış sağlar.

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Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor

Bağırsak Kanserinden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Lifli beslenin: Günlük 30 gram lif tüketmeye özen gösterin.
Bol su için: Bağırsak hareketlerini düzenlemek için günde en az 2 litre su için.
Düzenli egzersiz yapın: Fiziksel aktivite, bağırsak geçiş süresini kısaltır.
Tuvalet alışkanlıklarınızı gözden geçirin: Mümkünse çömelerek tuvalet kullanmayı deneyin.