Tuvalette sağlığınızdan olmayın! Bunu yapanlar yandı: Kansere davetiye çıkarıyor

Kanserle mücadelede kötü beslenme, sigara ve obezite gibi bilinen risk faktörlerinin yanı sıra, yeni bir tehlike daha mı ortaya çıkıyor? Yapılan son araştırmalar, kötü tuvalet alışkanlıklarının düşündüğümüzden çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve hatta kansere davetiye çıkarabileceğini gösteriyor. Peki, uzmanları alarm durumuna geçiren bu alışkanlıklar neler? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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