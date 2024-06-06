LEVENT TÜZEMEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şampiyon Galatasaray Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da bulunduğu ziyarettebaşkan yardımcıları Mehmet Cibara, Niyazi Yelkencioğlu, yönetici Ali Yüce, genel sekreter Eray Yazgan, İbrahim Hatipoğlu ile teknik direktör Okan Buruk ve sporcular yer aldı.Kadın ve erkeklerde futbolda alınanlig kupaları ile Süper Kupa, ayrıca sutopunda Türkiye ve Avrupa'da kaldırılankupalar Başkan Erdoğan'a götürüldü.Teknik direktör Okan Buruk'uda özel olarak tebrik eden Erdoğan, başarılarınındevamını diledi. Oldukça sıcakdevam eden sohbet esnasında BaşkanDursun Özbek,ifadelerini kullandı.Ziyarette su topu takımındanyer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla tek teksohbet ederek yakından ilgilendi.