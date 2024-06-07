07 Haziran 2024, Cuma
47 48 50 51 52 yaş tam 12'den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı
Çalışma hayatının son durağı emeklilik için geri sayım başladıysa, bilmeniz gereken önemli noktalar var. Emeklilik yaşı, maaş hesaplama ve erken emeklilik gibi konular, birçok kişi için soru işaretleriyle dolu olabiliyor. Peki emekliliğe giden yolda hangi adımları atmanız gerekiyor? Hayal ettiğiniz emeklilik hayatına nasıl ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:52
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