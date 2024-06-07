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47 48 50 51 52 yaş tam 12'den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı

Çalışma hayatının son durağı emeklilik için geri sayım başladıysa, bilmeniz gereken önemli noktalar var. Emeklilik yaşı, maaş hesaplama ve erken emeklilik gibi konular, birçok kişi için soru işaretleriyle dolu olabiliyor. Peki emekliliğe giden yolda hangi adımları atmanız gerekiyor? Hayal ettiğiniz emeklilik hayatına nasıl ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:52
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47 48 50 51 52 yaş tam 12’den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı

Emeklilik hayalleri kuranlar dikkat! Türkiye'de emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı ve yaş şartları merak konusu olmaya devam ediyor. Erkeklerde 25 yıl, kadınlarda ise 20 yıl gibi genel bir çalışma süresi şartı bulunmakla birlikte, erken emeklilik gibi farklı durumlar da söz konusu olabiliyor. Peki, emeklilik planlaması yaparken hangi temel şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor? İşte tüm detaylar...

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47 48 50 51 52 yaş tam 12’den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı

Çocuk Avantajı ve Askerlik Borçlanması

Erken emeklilik, birçok çalışanın hayalini süslerken, kadın ve erkek çalışanlar için çeşitli avantajlar ve borçlanma imkanları bulunmaktadır.

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47 48 50 51 52 yaş tam 12’den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı

Kadın çalışanlar, çocuk sahibi olarak emeklilik süreçlerini hızlandırabilirler. Üç çocuğa kadar toplamda 2.160 gün prim kazanma fırsatı bulunuyor. Erkek çalışanlar ise askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik yaşını düşürebilir ve ekstra prim kazanabilirler.

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47 48 50 51 52 yaş tam 12’den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı

Kısmi ve Malulen Emeklilik

15 yıl çalışmış ve 3.600 gün prim ödemiş bireyler, kısmi emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Ayrıca, iş gücünü yüzde 60 oranında kaybedenler, malulen emekli olma imkanına sahipler. Bu durum, özellikle sağlık sorunları nedeniyle çalışamayacak durumda olan bireyler için önemli bir çıkış yolu sunuyor.

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47 48 50 51 52 yaş tam 12’den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı

Engelli Çalışanlar ve Yıpranma Payı

Engelli bireyler ve ağır işlerde çalışanlar için de erken emeklilik fırsatları mevcut. Engelli çalışanlar, vergi indiriminden yararlanarak emeklilik sürelerini kısaltabilirken, ağır işlerde çalışanlar yıpranma payı sayesinde daha erken emekli olabiliyorlar.