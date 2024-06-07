47 48 50 51 52 yaş tam 12’den hedefi vurdu! SGK girişi 1993 1996 1998 2003 2005 olana erken emeklilik hesaplandı

Emeklilik hayalleri kuranlar dikkat! Türkiye'de emeklilik için gereken prim ödeme gün sayısı ve yaş şartları merak konusu olmaya devam ediyor. Erkeklerde 25 yıl, kadınlarda ise 20 yıl gibi genel bir çalışma süresi şartı bulunmakla birlikte, erken emeklilik gibi farklı durumlar da söz konusu olabiliyor. Peki, emeklilik planlaması yaparken hangi temel şartları göz önünde bulundurmak gerekiyor? İşte tüm detaylar...