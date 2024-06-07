YKS’de kalem, silgi, su verilecek mi? Pet şişe su alınıyor mu? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların dikkat etmesi gereken hususlar ve yasak olan araç-gereçler kılavuzda detaylı olarak paylaşıldı. Sınav günü sorun yaşamamak için, sınava hangi eşyaların getirilmemesi gerektiğini bilmek önemli. Peki, YKS'de yasak olan araç ve gereçler neler? Para, piercing, kemer, küpe gibi eşyalar sınava sokulabilir mi? İşte, sınava girerken yanınızda bulundurmamanız gereken eşyalar...