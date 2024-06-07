07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

YKS'de kalem, silgi, su verilecek mi? Pet şişe su alınıyor mu? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
ABONE OL
YKS’de kalem, silgi, su verilecek mi? Pet şişe su alınıyor mu? İşte sınava sokulması yasak olanlar: Piercing, kemer, küpe, saat...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa bir süre kala, sınav kuralları ve yasaklı eşyalar konusunda yapılan uyarılar yeniden gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, sınava sokulması yasak olan araç ve gereçler açıkça belirtildi. Adaylar, para, piercing, kemer, küpe gibi eşyaların sınav salonuna alınmadığını bilmelidir. İşte, YKS'ye girerken yanınızda bulundurmamanız gereken yasaklı eşyalar hakkında detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların dikkat etmesi gereken hususlar ve yasak olan araç-gereçler kılavuzda detaylı olarak paylaşıldı. Sınav günü sorun yaşamamak için, sınava hangi eşyaların getirilmemesi gerektiğini bilmek önemli. Peki, YKS'de yasak olan araç ve gereçler neler? Para, piercing, kemer, küpe gibi eşyalar sınava sokulabilir mi? İşte, sınava girerken yanınızda bulundurmamanız gereken eşyalar...

YKS'ye Gireceklere Önemli Uyarı: Bu Eşyalar Sınavda Yasak!

Üniversite hayalleri kuran milyonlarca aday, 8 Haziran'da başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma başladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken, ÖSYM'den adayları yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Sınav salonlarına geçirilmesi kesinlikle yasak olan eşyalar sıralandı. İşte o liste:

📍Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar

📍Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar

📍Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar (İstisnalar: başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing)

📍Her türlü elektronik/mekanik cihaz, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar

📍Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya (İstisna: şeffaf/numaralı gözlük)

📍Banka/kredi kartı vb. kartlar

📍Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar

📍Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlar

📍Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar

📍Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri

📍Kutu/şişe içerisinde ilaçlar

Kalem, silgi ve peçete ÖSYM tarafından temin edilecek. Sınav salonuna su hariç (etiketsiz, şeffaf şişede) yiyecek ve içecek sokmak yasak.

Adayların, sınava girmeden önce yasak eşya listelerini dikkatlice kontrol etmeleri ve sıkıntı yaşamamaları için uyarıları dikkate almaları büyük önem taşıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör