YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS'ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belgesi...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu, 8-9 Haziran tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saatleri yaklaşırken adaylar, yanlarında bulundurmaları gerekenleri ve yasak olan maddeleri araştırıyor. Sınav kılavuzunda, sınava girerken nelerin gerekli olduğu ve nelerin yasak olduğu detaylı bir şekilde açıklandı. Peki, YKS'ye su ve saat ile girmek serbest mi, yasak mı? İşte YKS'ye girerken yanınızda bulundurmanız gerekenler ve dikkat etmeniz gerekenler...