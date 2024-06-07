YKS için gerekenler listesi | 2024 YKS'ye girerken yanında bulunması gerekli eşyalar neler? Su, kalem, silgi, giriş belgesi...
Hafta sonu gerçekleştirilecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, adaylar sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekenleri merak ediyor. 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter dökecek binlerce aday, sınav günü gerekli olan belgeleri ve malzemeleri gözden geçiriyor. Peki, YKS'ye girerken neler gerekli? 2024 YKS'ye su ve saat ile girmek serbest mi, yasak mı? İşte sınav için gerekenler ve dikkat edilmesi gereken hususlar...
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Giriş Tarihi: 07.06.2024 08:16Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 08:19