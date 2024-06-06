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TOKİ'den büyükşehirde 10.446 TL'ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...

Ev sahibi olma hayali kuranlar için umut ışığı! Yılın ortalarına yaklaşırken, TOKİ cazip fırsatlarla ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. %25 peşinat ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, herkesin erişebileceği uygun fiyatlı konutlar sunan TOKİ, konut talebini karşılamak için yoğun bir çaba harcıyor. Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:09
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TOKİ’den büyükşehirde 10.446 TL’ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Hayallerinizi süsleyen eve kavuşmanız artık çok daha kolay. %25 peşinat ve 120 ay gibi uzun bir vade seçeneğiyle sunulan TOKİ evleri, her bütçeye uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. Peki, hangi ilde, hangi fiyatlarla, nasıl başvuru yapabilirsiniz?

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TOKİ’den büyükşehirde 10.446 TL’ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...

ANKARA TOKİ KONUT SATIŞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirdiği 2. Etap 428 Konut Projesi kapsamında 113 konutu kura yöntemiyle satışa sunuyor. Ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunan bu proje, uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

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TOKİ’den büyükşehirde 10.446 TL’ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...

Beypazarı'nda modern ve konforlu yaşam alanları arayanlar için önemli bir fırsat yaratacak olan bu konutlar, kura yöntemiyle sahiplerini bulacak. İşte başvuru detayları ve satışa sunulan konutlarla ilgili bilgiler:

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TOKİ’den büyükşehirde 10.446 TL’ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...

Satışa Sunulan Konutlar ve Başvuru Bilgileri:

Konut Sayısı: 113
Satış Yöntemi: Kuralı Satış

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TOKİ’den büyükşehirde 10.446 TL’ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...

Başvuru Bilgileri:

Başvuru Tarihleri: 03 Haziran - 14 Haziran 2024 (E-devlet başvuruları 13 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir)
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi
Başvuru Alınacak Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1