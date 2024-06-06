06 Haziran 2024, Perşembe
TOKİ'den büyükşehirde 10.446 TL'ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...
Ev sahibi olma hayali kuranlar için umut ışığı! Yılın ortalarına yaklaşırken, TOKİ cazip fırsatlarla ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. %25 peşinat ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, herkesin erişebileceği uygun fiyatlı konutlar sunan TOKİ, konut talebini karşılamak için yoğun bir çaba harcıyor. Detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:09
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9