TOKİ’den büyükşehirde 10.446 TL’ye sıfır daire! Az peşinat, düşük taksit ve uzun vade jesti! 102 m2 2+1, 3+1 konut...

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Hayallerinizi süsleyen eve kavuşmanız artık çok daha kolay. %25 peşinat ve 120 ay gibi uzun bir vade seçeneğiyle sunulan TOKİ evleri, her bütçeye uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. Peki, hangi ilde, hangi fiyatlarla, nasıl başvuru yapabilirsiniz?