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YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | YKS'ye nerede gireceğim? ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır? 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav yerleri ve giriş belgeleri geçtiğimiz hafta adayların erişimine açıldı. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, sınav yerlerini öğrenmek ve giriş belgelerini almak için ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulama yapabiliyor. İşte, YKS sınav yeri sorgulama ve giriş belgesi indirme işlemleri hakkında detaylı bilgiler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 13:08
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YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | YKS’ye nerede gireceğim? ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavların giriş belgeleri, ÖSYM tarafından yayımlandı ve adayların erişimine açıldı. Sınav giriş yerleri hakkında detayların yer aldığı bu belgeler, ais.osym.gov.tr üzerinden erişilebilir durumda. Adaylar, sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını ve nereden indireceklerini merak ediyor. İşte 2024 YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi indirme işlemleri hakkında tüm detaylar.

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YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | YKS’ye nerede gireceğim? ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır?

2024 YKS SINAV TARİHLERİ

YKS 1. OTURUM TYT: 08.06.2024 İlk oturum 165 dakika sürüyor.

YKS 2. OTURUM AYT: 09.06.2024 İkinci oturum 180 dakika sürüyor.

YKS 3. OTURUM YDT: 09.06.2024 Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.

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YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | YKS’ye nerede gireceğim? ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır?

YKS Sınav Yeri Sorgulama ve Giriş Belgeleri Yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adaylar sınav yerlerini sorgulamaya başladı. Sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinilebilir. Adaylar, aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapıp sınav belgelerine ulaşabilirler.

YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | YKS’ye nerede gireceğim? ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır?

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgelerini eksiksiz olarak yanlarında bulundurmaları zorunludur. Bu belgeyi yanında bulundurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun, sınava alınmayacak.

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YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | YKS’ye nerede gireceğim? ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır?

Ayrıca, adayların 2024-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi'nin yanı sıra, fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportlarının aslını da yanlarında bulundurmaları gerekiyor.