YKS sınav yeri sorgulama ekranı 2024 | YKS'ye nerede gireceğim? ÖSYM AİS AYT-YDT-TYT giriş belgesi nasıl alınır? 

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavların giriş belgeleri, ÖSYM tarafından yayımlandı ve adayların erişimine açıldı. Sınav giriş yerleri hakkında detayların yer aldığı bu belgeler, ais.osym.gov.tr üzerinden erişilebilir durumda. Adaylar, sınav giriş belgelerini nasıl alacaklarını ve nereden indireceklerini merak ediyor. İşte 2024 YKS sınav yeri sorgulama ve YKS giriş belgesi indirme işlemleri hakkında tüm detaylar.