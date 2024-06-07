Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi varmış! Ayırt etmek çok zor! Hepsi birbirinin aynısı...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, sadece oyuncularıyla değil, aynı zamanda oyuncuların aileleriyle de gündeme geliyor. Dizide "Ferit" karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in ailesi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Demir'in kardeşlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...