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Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in 5 kardeşi varmış! Ayırt etmek çok zor! Hepsi birbirinin aynısı...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı "Yalı Çapkını" dizisi, sadece oyuncularıyla değil, aynı zamanda oyuncuların aileleriyle de gündeme geliyor. Dizide "Ferit" karakteriyle genç kızların kalbini çalan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in ailesi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Demir'in kardeşlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:22
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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi varmış! Ayırt etmek çok zor! Hepsi birbirinin aynısı...

Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Demir'in özel hayatı merak konusu oldu.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi varmış! Ayırt etmek çok zor! Hepsi birbirinin aynısı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi varmış! Ayırt etmek çok zor! Hepsi birbirinin aynısı...

Vanlı bir ailenin 5 çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in aile fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı buldu. Demir'in kardeşleriyle olan benzerliği ise herkesi şoke etti.

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi varmış! Ayırt etmek çok zor! Hepsi birbirinin aynısı...

İşte Mert Ramazan Demir'in ailesi ve diğer ünlülerin kardeşleri...

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Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi varmış! Ayırt etmek çok zor! Hepsi birbirinin aynısı...

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN KARDEŞİ DURU YAZICI