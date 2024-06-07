Yarın toplu taşıma bedava mı? 8-9 Haziran YKS günü İETT, Metrobüs, Marmaray, Metro ulaşım ücretsiz mi?

8-9 Haziran'da gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar ve aileleri, sınav merkezlerine ulaşım konusunda bilgi arayışına geçti. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde toplu taşımanın sınav günü ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu. Hafta sonu sınav gününde metro, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı yoğun bir şekilde soruluyor. İşte, 2024 YKS sınav günü toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...