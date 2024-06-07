Müge Anlı'da açığa çıkmıştı! Mehmet Ali Özdemir'in katilleri tutuklandı! Eşi Meryem'in son isteği...

Hatay'da 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir, cinayete kurban gittiği öğrenilmişti. Katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için yanına havuç ve elma bile bırakmıştı. Bu korkunç detaylar, kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Özdemir'in eşi Meryem'in kardeşi Mehmet Genç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında ise son dakika bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...