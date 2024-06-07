07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Müge Anlı'da açığa çıkmıştı! Mehmet Ali Özdemir'in katilleri tutuklandı! Eşi Meryem'in son isteği...

Hatay'da 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir, cinayete kurban gittiği öğrenilmişti. Katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için yanına havuç ve elma bile bırakmıştı. Bu korkunç detaylar, kamuoyunda büyük infial yaratmıştı. Kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Özdemir'in eşi Meryem'in kardeşi Mehmet Genç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında ise son dakika bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 16:36
  • 1
  • 16
Müge Anlı’da açığa çıkmıştı! Mehmet Ali Özdemir’in katilleri tutuklandı! Eşi Meryem’in son isteği...

Hatay'ın Antakya ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi konunun akıbeti için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti.

  • 2
  • 16
Müge Anlı’da açığa çıkmıştı! Mehmet Ali Özdemir’in katilleri tutuklandı! Eşi Meryem’in son isteği...

Şüpheli kaybın 3. haftasında acı haber geldi. Mehmet Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı. Genç adamın intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı. Gözler eş Meryem'in üzerindeydi.

  • 3
  • 16
Müge Anlı’da açığa çıkmıştı! Mehmet Ali Özdemir’in katilleri tutuklandı! Eşi Meryem’in son isteği...

Müge Anlı üzer haberi canlı yayında duyurdu. Önce arabasıyla birlikte kaybolan Özdemir'in aracında sürtünme ve kan izine rastlandı. Sonrada aracından 750 metre uzağında bir çalıların dibinde cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin bulunduğu yerde havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin konulmuş olması kafalarda soru işareti bıraktı.

  • 4
  • 16
Müge Anlı’da açığa çıkmıştı! Mehmet Ali Özdemir’in katilleri tutuklandı! Eşi Meryem’in son isteği...

Eşi Mehmet Ali Özdemir ile sık sık sorunlar yaşadığı ortaya çıkan Meryem'in olay gününe dair yaptığı çelişkili açıklamalar dikkat çekmişti.

  • 5
  • 16
Müge Anlı’da açığa çıkmıştı! Mehmet Ali Özdemir’in katilleri tutuklandı! Eşi Meryem’in son isteği...

Müge Anlı 5 Haziran tarihli yayınında emniyet'in yaptığı şafak operasyonu ile 8 kişinin gözaltına alındığını söylemişti. Özdemir'in eşi Meryem ve ailesinden çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.