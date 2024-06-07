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Başakşehir'de emekli polis memuru dehşet saçtı! Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

Korkunç olay Başakşehir'de yaşandı. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir emekli polis memuru, önce ailesini rehin aldı ardından cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. İhabr üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edilirken; şüpheli iddiaya göre, polis köpeğini silahla vurarak camdan attı. İşte korkunç olayın detayları...

Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:56
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Başakşehir’de emekli polis memuru dehşet saçtı! Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

Korkunç olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.

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Başakşehir’de emekli polis memuru dehşet saçtı! Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu. Bu sabah oturduğu dairenin camlarını kırması üzerine sitenin güvenlik görevlileri, Cumhur C.'yi kontrol etmek için dairesine gitti.

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Başakşehir’de emekli polis memuru dehşet saçtı! Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

POLİSE İHBAR ETTİLER

Cumhur C., sitenin güvenlik çalışanlarına kapıyı açmayınca site yönetimi durumu polise bildirdi. ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahı olduğu öğrenilen Cumhur C., kapıyı açmaya ikna olmayınca olay yerine Polis Özel Harekat Tim'i de sevk edildi.

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Başakşehir’de emekli polis memuru dehşet saçtı! Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İtfaiye ekipleri, Cumhur C.'nin dairesinin olduğu kısma tedbir amaçlı atlama yatağı açtı. Özel Harekat Polisi'ne ait köpek, daireye girdiği sırada Cumhur C. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla vuruldu. Cumhur C.'nin vurulan köpeği pencereden aşağı attığı öne sürülürken Özel Harekat Polisi'nin uzun uğraşı sonrası Cumhur C., biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

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Başakşehir’de emekli polis memuru dehşet saçtı! Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

KÖPEĞİ SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUNLA VURDU
Özel Harekat Polisi'ne ait köpek, daireye girdiği sırada Cumhur C. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla vuruldu. Cumhur C.'nin vurulan köpeği pencereden aşağı attığı öne sürülürken Özel Harekat Polisi'nin uzun uğraşı sonrası Cumhur C., biber gazıyla etkisiz hale getirildi.