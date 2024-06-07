07 Haziran 2024, Cuma
Başakşehir'de emekli polis memuru dehşet saçtı! Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı
Korkunç olay Başakşehir'de yaşandı. Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen bir emekli polis memuru, önce ailesini rehin aldı ardından cama çıkarak intihar etmeye kalkıştı. İhabr üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edilirken; şüpheli iddiaya göre, polis köpeğini silahla vurarak camdan attı. İşte korkunç olayın detayları...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:56
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6