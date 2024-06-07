Başakşehir’de emekli polis memuru dehşet saçtı! Polis köpeğini vurup camdan aşağıya attı

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan emekli polis memuru Cumhur C., yaşadığı sitede bir süredir hem kendine hem de çevresine zarar verip komşularını rahatsız ediyordu. Bu sabah oturduğu dairenin camlarını kırması üzerine sitenin güvenlik görevlileri, Cumhur C.'yi kontrol etmek için dairesine gitti.