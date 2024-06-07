Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar akın ediyor! Ev alacaklar dikkat...
Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 5 yıl sonra faizi indirdi. Altında seyir ne olacak? Faiz indirimleri nasıl etkiler? Gram altın ne kadar olacak? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu. Tuğsavrol altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulunurken gram altın için tahminini açıkladı.
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Giriş Tarihi: 07.06.2024 17:34Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 17:38