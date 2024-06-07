Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar akın ediyor! Ev alacaklar dikkat...

Şu an için gram altın piyasalarda 2.430 civarında fiyatlanırken 2.420 – 2.430 bareminde fiyatlanırken ons seviyesi de düşük seviyeden devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada ons altında yine yükselişlerin 2.400'leri geçebileceğini söyleyebiliriz.