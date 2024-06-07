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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar akın ediyor! Ev alacaklar dikkat...

Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 5 yıl sonra faizi indirdi. Altında seyir ne olacak? Faiz indirimleri nasıl etkiler? Gram altın ne kadar olacak? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu. Tuğsavrol altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulunurken gram altın için tahminini açıkladı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.06.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 17:38
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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar akın ediyor! Ev alacaklar dikkat...

Altın fiyatları bugünlerde hareketli. Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başladı. ABD Merkez Bankası'nın kararı ne olacak? Faiz indirimleri altın fiyatlarını nasıl etkiler? Gram altında beklenti ne yönde?

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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar akın ediyor! Ev alacaklar dikkat...

A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu. Tuğsavrol altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulunurken gram altın için tahminini açıkladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar akın ediyor! Ev alacaklar dikkat...

12 haziranda ABD tarafından faiz kararı açıklanacak. Muhtemelen sabit tutma olacaktır. Ons altın tarafında yükselişlerin tekrar oluşabileceğini düşünmekteyiz.

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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar akın ediyor! Ev alacaklar dikkat...

Şu an için gram altın piyasalarda 2.430 civarında fiyatlanırken 2.420 – 2.430 bareminde fiyatlanırken ons seviyesi de düşük seviyeden devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada ons altında yine yükselişlerin 2.400'leri geçebileceğini söyleyebiliriz.

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Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Gram altın için rakam verdi: Gelin ve damatlar akın ediyor! Ev alacaklar dikkat...

"KADEMELİ BİR YÜKSELİŞ"

Burada kademeli bir şekilde yükseliş olabilir. Alım yapacak olan kişilerin borç parayla alım yapmadan kademeli bir şekilde eylül ayına kadarki süreçte kademeli bir şekilde toplayarak devam etmeleri gerekiyor.