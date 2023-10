İç politikanın bayat klişelerini ısıtıp ısıtıp sunsak mesela...Ekonomik krizi finans terminolojisiyle konuşmaya devam etsek...İsteyen yapsın...Dünya bir çığ gibiın ve devletlerin üzerine yuvarlanırken, ben yapamayacağım.

***

Cumhuriyet'in ilk döneminin ekonomisini ele alalım...Klişeler havada uçuşur hep...mesela...Hele o döneme dair ABD'siz bir dünya, Ortadoğu ve Türkiye tasvirleri...Hepsi problemli.

***

ABD, Türkiye'ye sanki 1945'ten sonra girmiş, Menderes hükümetiyle yerleşmiş gibi bir algı çalışılarak oluşturulmuş ve yaygınlaştırılmıştır.İkide bir'ndan söz edenler, petrolcü Rockefeller'inile Osmanlı bölgelerine yatırım yapmaya başladığını ve aynı dönemde vakfın hayırseverlik kurumlarıyla Anadolu'ya nüfuz ettiğini akademisyenlerden başka kim biliyor?Birinci Dünya Savaşı bittiğinde denizlerimizde ABD donanmasının dolaştığını; Kuvay-ı Milliye dönemindekaç kişi biliyor?

***

en büyük payınRockefeller Vakfı'nın yardımları olduğunu...Mesela Hıfzıssıhha Okulu'nun vakıf yardımlarıyla yapıldığı, okulun müdürlüğünü 1940 yılına kadar bir Amerikalı olan'in yaptığını hiç anlattılar mı?Standard Oil şirketininyaptığınıöğrenmiş miydik?

***

Niye yazdım bunları?

Atıp tutmayalım...

Dünya sistemi içinde "para"nın yerini ve paranın sahibi hegemon ABD'nin çok eskiden beri buralarda olduğunu bilelim diye...

Bir başlangıç bilgisi olarak yazdım...

Sistemi derinlemesine bilip tanımadan...

Ağır ağır ve kararlı biçimde çalışmadan...

Hepsinden önce parayla (finansla) hesaplaşmadan bağımsızlık yolunda ilerlenmiyor.

Üstelik yol uzun..

***



NOT DEFTERİ

Hatırlıyorsundur, seni bir türlü her kitabın yalandan ibaret olduğuna ikna edemezdim. Her şeyden önce bir başının ve sonunun olması onun yalan olduğunun kanıtı. (MİHAİL ŞİŞKİN / Mektupların Romanı)