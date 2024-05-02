Tarihi bildiğimizi, az çok öğrendiğimizi sanırız...Oysadir...Geçen yüzyılın Avrupa'sındaki bütün siyasi çalkantıları ders gibi çalıştığımızı sanırız...Öyle ya...Ne kitaplar okumuşuzdur, ne TV tartışmaları izlemişizdir...LakinNe gariptir, değil mi?Yine de bu hafıza çarpıklığının nedenini sorgulamaktan kaçarız hep...

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O yüzdenara ara isyan ediyor...Bir defasında asabi biçimde sormuştu: "Nazileri yenen kim? Berlin'e giren ordu hangi ordu? Biz Nazizme karşı savaşta bir milyondan fazla insanımızı kaybettik... Batı bu gerçekleri unutmak istiyor; neden?"

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Bizim ilmi çok irfanı yok meşhur tarihçimizin ifadesiyle söyleyeyim:Almanlar başkentlerindeki bayrağı Mayıs 1945'te düşürmüştür.Peki geniş kitleler nasıl hissediyor?Bakın,değil,ten söz ediyorum;oradadır.Filmlerin, romanların, popüler hikâyelerin ve kültür endüstrisinin gaz verdiği global his şöyledir..."ABD'nin savaşa girmesiyle Batı birleşti ve Nazizmi yendi..."

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Şimdi bir arkadaşınıza..."ABD, İkinci Dünya Savaşı'nda ne yaptı?" diye sorsanız...der...Normandiya çıkarmasından falan bahseder...; haklıdır; çünkü izlediği bütün filmlerve edindiği bilgiler bunun böyle olmadığınıkendisinden gizlemiştir.Oysa ABD okyanuslar üzerinden kendisini koruma altına alıp Japonya'yla savaşırkenserinkanlılıkla izlemiştir...1944 yılının Haziran-Eylül ayları arasındadır...Ve ancak cepheyi Fransa'nın ortalarına kadar ilerletebilmiştir.

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Hipnozu bozmak için bunları sık sık hatırlatıyorum...

Aslına bakarsanız...

Ülkemizin geçen yüzyıldaki tarihine de popüler ve hipnotik hikâyeleri bir yana bırakarak bakma zamanı geldi de geçiyor...

Bunu yapabilir miyiz?

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NOT DEFTERİ



"Uzaklara gidemezsin ki!" diyordu. "Uzak diye bir yer yok, çünkü. Yalnızca kendi kabuğuna çekilmiş oluyorsun; hepsi bu. (D. H. LAWRENCE / Âşık Kadınlar)