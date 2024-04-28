Beşir Ayvazoğlu "Güller Kitabı"ndaböyle yazıyordu...Hakikat de böyleydi...Lakin şimdi...Altını çizdiğim bu satırları bir daha okuduğumda buruk duygular kaplıyor içimi...

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Öyle aşk meşk, kutlama, anma çiçeği olarak gönderilen gül goncalarından söz etmiyorum...Ağaçlar, duvarlar, dağınık otlar arasında büyüyüp serpilmemişse, hani bir taraçanın eşiğinde açmamışsa falan...Orasının bahçeden sayılmadığı zamanlardan söz ediyorum.

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Geçen gün yine fidanlıklarda dolaşınca hatırladım.Dört fidanlıktan sadece birinde gül fideleri satılıyordu. Bir büyük endüstriyel yapı malzemeleri mağazasının bitki ve bahçe bölümündeki güller sulanmamış ve inanamayacaksınız ama toz içindeydiler.Kimse de yüzlerine bakmıyordu zaten...

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Bir ara yazmıştım, hatırladım...Çeşme tarafında yaşadığım zamanlarda bodur zeytin ağaçları, tropikal bitkiler, süs sazlıkları ve kaktüslerle dolu bahçelere baka baka sıkılıp gül almaya gittiğim fidanlığın sahibi arkadaşım,demişti.Artıkkalmıştı gül...Herkes yeniyi istiyordu.Bizim malum sosyal hastalığımız buydu; trendlerden başımızı kaldıramıyor,hayatımızdan çıkartıveriyordukBu durum devam ediyor işte!Toprağa alışıp tutmadan sararıp solan hurma ağaçlarını her yere dikmek miydi gelenekçilik?

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Gülleri sera çiçekçilerine ve vazolara bırakıp bahçelerimizden, balkonlarımızdan uzaklaştırmak neyin nesi?Oysa iyi bakılmış gül yarım asır yaşar.Ama bütün o yılları kuru bir dal gibi geçirme, yapraklarının paslanıp tatsız görünme ihtimali de yüksektir.Tahammülümüz yok buna...Bütün bunlar zihnimizin yeni tasavvurlarına ve kültürel değişimimize nasıl da ışık tutuyor değil mi?Düşünsek mi?Yok, biliyorum,şimdi...