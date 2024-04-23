Her yerden...Sosyal merdivenin her basamağından...Herkesten...Ve özellikle yukarılardanHele statün sağlamsa, egonu kimse susturamıyor; car car car...Tanık ola ola, yorulduk...

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Bir de o meşhurtehditleri var.Laf da söylenmiyor böylelerine...Hukuk bunun için mi vardı yahu?Statüsü sağlam(!) olanların, statüsü üfürükten tayyare olanları korkutması için mi?Yoksa bu memlekettedenen şeyin buharlaşıp gitmesinitatbikatlarına mı borçluyuz?

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Dün de her kesime yayılmışhâllerinin bizi getirdiği yerden sözaçmıştım, hatırlarsınız...Siyasetçinin egosundan, kibrinden falan şikâyet edenlerin azıcık da dönüp kendisine bakmasının zamanının geldiğini yazmıştım...İtiraf ediyorum, aynı yerden devam etmek istemiyordum; (sanki mümkünmüş gibi) bir soluk alalım istemiştim.Ama bu noktada kalıp yüzlerimize ayna tutmakta fayda var.

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Elbette yüksek sosyal statüyle şımarmış kişileri konu etmek bir yerden sonra kolaycılık olabilir...Çünkü biliyoruz; yükseklik baş döndürüyor, gürültü çıkartarak içinizdeki liyakat şüphesini bastırmaya çalışıyorsunuz.tamamdır.

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Lakin bu hastalıkBütün kesimlere yayılıyor; sosyal merdivenin ilk basamaklarını da çürütüyor...En üzücü tarafı da burası...Hepsi ama hepsibir hayat anlayışına kurbanedildiler.

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Daha önce yazmış mıydım, hatırlamıyorum...

Bir AVM kapısından çıkmak üzereydim...

Önümde 20'li yaşlarda iki genç kadın var, ister istemez kulak misafiri oldum.

Biri diğerine, "İşe girmene çok sevindim, nasıl bir pozisyonun var?" diye sordu.

Diğerinin söylediklerinden şu kadarını işittim: "Altımda iki kişi var, ben en altta değilim, bu tarafı iyi!"

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NOT DEFTERİ

Kimseyi de istemiyordu yanında, yalnız kalmak en iyisiydi; çünkü yanında insanların bulunuşu ona yalnızlık hissettiriyordu. (D. H. LAWRENCE / Ölen Adam)