İsrail, modern uygarlık masalının düğümlerini birer birer çözüyor ve ipleri dünyanın vicdanlı insanlarının boynuna bağlayıp her gün biraz daha sıkıyor...Sınanıyoruz...Seyirci kalarak yorulma kapasitemiz...Vicdanımız ile eylemlerimiz arasındaki bağın zayıflığı...Makro boyuttaki çaresizliklerimizle hesaplaşmaya yanaşıp yanaşmadığımız...Hepsi sınanıyor...

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Artık ihmal edilmiş soruları sorma zamanı değil mi?diye başlayabilirizsorgulamaya...Hayır! Hayır!Hegemon abilerini; yani ABD ve Batı ülkelerinin koşulsuz İsrail desteğini kastetmiyorum...Esas hikâye global sistem...Bütün devletlerin ayağına geçirilmiş finans prangası nedir mesela?Gazze'yi savunan devletlerin ve uluslararası kuruluşların mahcup zafiyetlerinin altında çoktanoldukları gerçeği mi yatıyor?Uygarlık denilen şeyin bütünyerli yerinde de bugüne kadarkendimizi mi aldattık?

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İki yıldır her fırsatta yazıyorum...Bir kez daha tekrarlayayım:bana gelip eski modelnutukları atmasın!Önce o konudaki tavrını öğrenmek isterim, sonra bağımsız ulus devletler meselesini tartışırız.Bağımsızlık, oradan başlar çünkü...Başlayabilirse...

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beni insan olarak utandırıyor...Mesela sadece havale ücreti ödemeyeceği için Ankara havasıyla göbek atan insanlara katlanamıyorum.

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Doğru düzgün soru sormayı bilmeden pabuç gibi iddialara sahip olmak...X sohbet odalarının genel hâli böyle...Aklıma eski zamanlarda çok sevdiğim bir şiirin dizeleri geliyor:

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bakıyor musunuz?Sahip çıkın onlara...Ortalıkta çok mitoman, çok dolandırıcı ruh var; onlara yem etmeyin!