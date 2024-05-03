İnkâr edebilir misiniz?Devlet okulları, çocukları evden ve sokaktan birkaç saat uzakta tutmak içindir.Gerisi süslü hayallerdir.Geçenlerde öğretmen arkadaşlarla sohbet ediyoruz; içlerinden biridedi; sustuk uzun bir süre...

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Ve şunu da hep bilmiyormuş gibi yapıyoruz...Ülkemizde iki ayrı okullaşma modeli var;Birincisinde öğretmenler çocukları oyalamak ile bir şeyler öğretmek arasında salınıp duruyorlar; ikincisinde ise tüketiciye (parayı bastıran velilere) kendilerini beğendirmek için helak oluyorlar.Çok fark ediyor.

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Okullar şöyle mi olsa, öğretmenler böyle mi olsa...Oysa nasıl olursa olsun, olmuyor!Sonuç?Korkarım ki...Kemalistler bir tarafından, muhafazakârlar öte tarafından çekiştirecek müfredatı; sonradurum yine idare edilecek...

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İşin esası şu...Cumhuriyetin eğitim tarihine ve ideallerine dair herkesin bir fikri var ama gerçeklerle hesaplaşan yok...Buyurun size örnek...1923-24 ders yılında bütün ülkede 72 ortaokul vardı.Kuruluş sonrası ortaokulların sayısı 15 senede ancak 140'a çıkabilmiştir.1924'te 23 lise vardı; 1938'de sayıları 68 olmuştur.Sadece bu rakamlar bilegöstermeyeyeter.

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Bazıları inanmak istemez ama ciddi bir okullaşma için ülke Demokrat Parti dönemine kadar beklemiştir. Esas yaygın eğitim ve ülkenin dört bir yanını saran okullaşma ise, önce Adalet Partisi, sonra AK Parti ile gelmiştir.

Anlayacağınız...

Çok şey için geç kaldık; belli bir çıtayı yakaladığımızda ise okul denen şey "oyalamaca"ya dönüşmüştü...

Şimdi herkes sıra eğitimde kaliteye gelsin artık diyor ya...

Peki ama nasıl olacak?

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NOT DEFTERİ

En şahane yalanları söyleyebilirsin. Göz alıcı kılıklara saklanabilirsin. Ama elinden kurtulamazsın içini okuyan gözlerin. (TOM ROBBINS / Villa Meçhul)